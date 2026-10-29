オランダカップで大混乱。「黒いジャケット姿の集団」がホームチームのファンを集団で襲撃

コザッケン・ボーイズとFCユトレヒトの試合後、深刻な騒動が起きた。『デ・テレグラーフ』によると、ウェルケンダムでは両チームのサポーターがピッチ上で殴り合いになった。

「試合後のウェルケンダムでは、黒いジャケットを着た連中が互いに襲いかかり、かなりの騒ぎになっている。こんな分別のない連中のせいで、カップ戦が台無しだ」とイェルーン・カプテインスは記した。

「ピッチ上の黒いジャケットの連中はFCユトレヒトのサポーター席から来て、ホームチームのサポーターに襲いかかっている」と、『デ・テレグラーフ』の同記者は続けた。映像には、大型ごみ箱が投げられる様子も映っている。

「高いフェンスなどもない、気軽に足を運べる環境でカップ戦を観戦できる。ビールを片手に、くつろぎながら。それなのに、決まって騒ぎになる。試合前にサポーター席を見れば分かる。黒いジャケットばかりで、クラブカラーはどこにも見当たらない。攻撃的な思惑を持った『サポーター』たちだ」と締めくくった。

その後、FCユトレヒトのサポーターは警察官によってバスに乗せられた。コザッケン・ボーイズのサポーターは警察犬に追い立てられ、ピッチから退いた。

FCユトレヒトは木曜夜、敵地でコザッケン・ボーイズに0-1で勝利。DFニコラス・パナギオトゥのゴールが勝利をつかむ決め手となった。