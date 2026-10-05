ユヴェントスのMFジョレル・ハトがゴールデンボーイ賞の25人のショートリストに入ったと、Tuttosportが月曜日に発表した。これまでこの権威ある賞を受賞したオランダ人は2人で、2003年のラファエル・ファン・デル・ファールトと2018年のマタイス・デ・リフトだ。

ハト（20）は今季、チェルシーで多くの場合スタメンの座を確保している。主に左サイドバックとしてだが、時には左ウイングで起用されることもある。一方、オランダ代表では控え選手の位置づけだ。シャビは今回の代表ウイークで、セルビア戦でのみ途中出場から30分間プレーさせた。

そのため、ハトがゴールデンボーイ賞の有力候補に入るかは不透明だ。レナルト・カール（バイエルン・ミュンヘン）、パウ・クバルシ（FCバルセロナ）、ワレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）の方が、11月に授与される可能性が高いこの賞により近いとみられている。

過去の受賞者は今回はこの権威あるトロフィーの候補には入っていない。そのためハトは、ラミン・ヤマルや、昨年21歳以下の最優秀選手に選ばれたデジレ・ドゥエらと争わずに済む。

Tuttosportは11人の記者による審査員団を編成しており、オランダ代表としては『デ・テレフラーフ』の記者が名を連ねている。オランダからの票がどこに投じられるかは、まだ明らかになっていない。