「オランダは最も傑出した才能の一人を失った」

シャビ・シモンズは日曜、前十字靭帯の重傷を負ったと発表し、多くの支援を受けている。トッテナム・ホットスパーの攻撃的MFである彼は、2026年W杯と来シーズンの大半を欠場する。

先週末のウルヴァーハンプトン戦で右膝を負傷し、担架で運ばれた。

診断は前十字靭帯の重傷で、回復には通常6〜9か月かかる。オランダサッカー協会（KNVB）は「必ずもっと強くなって戻ってくるだろう、シャビ」とメッセージを送った。

オランダ代表のチームメイトも次々と励ましの声を寄せている。

オランダ代表だけでなく、降格圏目前のトッテナムにとっても大きな損失だ。残り4試合で降格圏の2ポイント上。来季は2部で復帰する可能性もある。

『The Athletic』は、スパーズにとって厳しい状況が続くと予測する。「今季はジェームズ・マディソンとデヤン・クルセフスキの長期離脱でチャンス創出に苦慮。シモンズは数少ない正確なパスを供給できる選手であり、ブライトン戦ではペドロ・ポロのゴールをアシストした見事なクロスを披露していた。」

スペインでもシモンズが話題だ。カタルーニャのスポーツ紙『Sport』は、彼の怪我を詳細に報じている。「シャビ・シモンズはキャリア最悪の時期の一つを迎えている。この打撃は壊滅的だ。オランダは最大の才能の一人を失った。」