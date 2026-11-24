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ヘーレンフェーンのMFレヴィ・スマンスが『L1 Nieuws』の取材に応じ、来夏にオランダの伝統的な3強のクラブへ移籍したいとの希望を語った。

スマンスはVVVフェンロの下部組織で育ち、2024年夏に35万ユーロでヘーレンフェーンへ移籍した。

フリースラントでの1年目からクラブで33試合に出場。4ゴール、3アシストを記録した。

しかし、ヘーレンフェーンで迎えた2年目の初戦、FCフォレンダム戦で不運に見舞われた。スマンスは十字靱帯を断裂し、そのシーズンは一度もプレーできなかった。

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現在は完全復帰を果たし、ここまで好調を維持して6位につけるチームで大きな役割を担っている。

スマンスは10試合を終えて1ゴール、5アシストを記録。特にフェイエノールト戦では強い印象を残した。

リンブルフ州出身のスマンスは、今季終了後にステップアップしたいと地元メディアのL1に明かした。「ここ数週間は調子がいい。クラブにとって重要な存在になれている」

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「数字もいい」と続けた。「今は自分の実力以上のプレーができていると言えると思う。オランダの3強へステップアップしたい」

「そうなれば欧州の大会にも出場できるから、とても魅力的だと思う。でも、国外でプレーするのも素晴らしいと思う」と締めくくった。