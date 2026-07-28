オランダの名門クラブが最近、マンチェスター・ユナイテッドにジョシュア・ザークツィーについて問い合わせていた。

『The Athletic』によると、アヤックスは最近、マンチェスター・ユナイテッドにジョシュア・ザークツィーの獲得について問い合わせを行った。ただし、同メディアはこのオランダ人FWがレコードチャンピオンへの移籍を実現させる可能性は高くないとみている。

ザークツィーは2年前の夏にイタリアのボローニャから加入。当時、イングランドの名門はこのストライカーに4000万ユーロ強を支払った。

マンチェスター・ユナイテッドでは、ついに本領を発揮し切れなかった。75試合に出場して成績は9ゴール4アシスト。クラブでタイトルを獲得することもできなかった。

そのため、現在はクラブを離れることが認められている。25歳のストライカーにはアヤックス、ユヴェントス、コモ、そしてプレミアリーグの2クラブが関心を示している。

ただ、『The Athletic』はザークツィーがアムステルダムへ移る可能性は低いとみている。アヤックスは最近、マルコス・レオナルドを1900万ユーロで獲得し、さらにトル・アロコダレもレンタルで加えた。

その結果、ヨハン・クライフ・アレナのセンターフォワードのポジションはすでに選手層が厚い。ユヴェントスがこのアタッカー獲得で最も優位に立っているため、ザークツィーはイタリア移籍に向かう可能性が高そうだ。

ザークツィーは先週土曜日、マンチェスター・ユナイテッドのBKローゼンボリ戦でも印象を残した。スヒーダム出身のこのFWは2人の選手とGKをかわし、その後は落ち着いてゴールへ流し込んだ。