それほど前ではない時期にFCフローニンゲンとの契約を延長したエティエンヌ・ファーセンだが、依然としてオランダのトップクラブにとって魅力的な選択肢であり続けている。Voetbal Internationalによると、フェイエノールトは最近、この31歳のGKについて問い合わせを行ったという。

もっとも、移籍は簡単ではない。フェイエノールトでは、ファーセンは控えGKとして候補に挙がっているとみられる一方で、現在はディック・ルッキーン率いるチームで非常に高く評価される戦力となっているからだ。

フェイエノールトはこの夏、正GKとしてチャルク・エルンストをすでに迎え入れている。VfLヴォルフスブルクへ移籍したティモン・ヴェレンロイターの後任を務めることになる。

ジャーナリストのヨースト・ブラウヴホフは、ファーセンの移籍の可能性について、今夏の移籍市場に関しては「不可能な課題」とさえ評している。来夏になれば、また別の話になるかもしれない。

というのも、その時にはファーセンの契約に条項があり、「少額」で退団できるためだ。ファーセンは最近、フローニンゲンとの契約を2029年半ばまで延長した。

ファーセンは2024年、RKCヴァールヴァイクからフリーで加入。同クラブでは実に210試合でゴールマウスを守った。

フローニンゲンでもすぐに主力として定着し、さらにチームのビルドアップでも非常に大きな価値を発揮している。今季はすでに複数のゴールの起点となっている。