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ケウケン・カンピューン・ディヴィジの5試合が中止となった。リーグが金曜朝、公式チャネルを通じて発表した。

「2026年11月27日（金）に予定されていたケウケン・カンピューン・ディヴィジの4試合は、天候を理由に中止となる。関係する地元の各団体と協議した上で、プロサッカーのリーグ運営委員会が決定した」と、KKDの公式サイトに記されている。金曜夜には、土曜に開催予定だったFCエメン対ヘルモント・スポルトも中止になったことが明らかになった。

金曜の中止対象は、ヨングFCユトレヒト対アルメレ・シティFC、FCドルトレヒト対フィテッセ、VVVフェンロ対RKCワールワイク、ヨングAZ対TOPオスの4試合だ。

リーグ運営委員会が決定した理由は、現在の天気予報から、ピッチで試合を行える状態を保証できないためだ。

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中止となった試合は近く日程を再設定すると、KKDの声明はさらに伝えている。

一方、ヨング・アヤックス対ヘラクレス・アルメロ、NACブレダ対FCデン・ボス、MVVマーストリヒト対ヨングPSVは、現時点では「通常通り」開催される。

エールディヴィジのFCフローニンゲン対ヴィレムIIも、引き続き金曜20時の開催が予定されている。