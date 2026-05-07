オランダのクラブがフェイエノールトからシャキール・ファン・ペルシーのレンタル移籍を希望

FR12が木曜日に報じたところによると、FCドルトレヒトは来シーズンもフェイエノールトから3人の若手選手を再びレンタルで獲得したいと考えている。ディルク・カイト監督率いる同クラブは、ヤン・プラグ、アユーブ・オウアルギ、アイメン・スリティの獲得を目指しており、シャキール・ファン・ペルシーの加入にも期待を寄せている。

4人ともすでにフェイエノールト1部でデビュー済み。21歳のプラグは昨季後半にドルトレヒトでプレーした。

スリティ（20）は公式戦28試合で2得点2アシストを記録し、4人の中で最も経験豊富だ。

18歳のオアルギはフェイエノールトで8分間しかプレーしていないが、トップユースのレベルはすでに超えている。

ファン・ペルシー（19）は、今年初めのスパルタ戦で2得点を挙げたが、その後負傷した。

クイトは以前「シャキールなら自転車で迎えに行く。幼い頃から知っている」と語り、加入を歓迎する意向を示した。

「彼は並外れた才能の持ち主で、出場した試合でそれを証明している。最も重要なのはフィジカルを強化することだ。それが彼の成長を阻んできた唯一の要因であり、これまで度々フィジカル面での不調に悩まされてきた」とフェイエノールトのレジェンドは語った。

フェイエノールトが短期移籍を容認するかは不明で、本人たちの同意も必要だ。