オランダに2度追いついた日本…スペインメディアはどう見た？「臆病なオランダが“ハラキリ”で自滅した」

14日の北中米ワールドカップ・グループリーグF第1節で、オランダと2-2で引き分けた日本。サッカー大国のスペインメディアは、この試合をどのように報じたのだろうか。

スコアレスで迎えた後半、オランダに2回にわたってリードを許しながらも、中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いついて、勝ち点1を分け合った日本。しかしスペインでは日本の奮闘もさることながら、オランダの失速が目についたようだ。

一般紙含めてスペインの最大紙である『マルカ』は試合レポートで「オランダは“ハラキリ”をした」とのタイトルをつけ、ロナルド・クーマン監督率いるチームが“切腹”で自滅したことを強調。クーマン監督が守備的な交代策を取ったことで、日本に追いつく隙を与えたとの見解を示している。

「この試合の終盤では、ロナルド・クーマンの最も臆病な一面を見ることになった。大量交代によってオランダは後退することを余儀なくされ、それによって日本が皆が期待していた姿を見せ始めた。オランダは試合終了のホイッスルを懇願する有様で、結局、クーマンは罰を受けることになっている」

「コーナーキックから日本は2-2とする同点ゴールを記録。確実に出来すぎではあったが、それはオランダが重要な局面で、常に重圧に押し潰されることによって引き起こされた“ご褒美”だった。オランダがまだワールドカップで優勝していないのは、単なる不運の問題だけではないのかもしれない」

『マルカ』はまた、退屈な試合が多いとされる今回のW杯において、オランダ対日本の後半は見応えがあったとも記している。

「今大会を初めて心から試合を楽しむために、このアーリントンでの一戦を待たなければならなかった」

「少なくとも45分の間、オランダと日本はめまぐるしく、感情とゴールに満ちた試合を見せてくれた。多くの強豪国が結果至上主義に傾いているが、そうした中で彼らは遠慮なしにぶつかり合い、真のスペクタクルを提供してくれた。テレビの前に釘付けになった、あの楽しい夏の日々を思い出させてくれている」