オランダに欧州初の栄誉、UEFAがヨハン・クライフ・アレナを指定へ

UEFAスーパーカップは2027年8月にヨハン・クライフ・アレナで開催される。KNVBが火曜朝、この喜ばしいニュースを発表した。

これによりオランダにとっては初の開催となる。というのも、現在のフォーマットではUEFAスーパーカップが同国で開催されるのは初めてだからだ。8月11日には、チャンピオンズリーグ王者とヨーロッパリーグ王者がアムステルダムで対戦する。

1997年までは、この決勝はホーム＆アウェーの2試合で行われていた。1998年からは、UEFAスーパーカップは1試合で勝敗を決する方式となっている。オランダサッカー協会はUEFA、アムステルダム市、そしてヨハン・クライフ・アレナとともに、この国際的なサッカーイベントを開催する。

KNVBの事務総長ハイス・デ・ヨングは、UEFAスーパーカップの開催決定に大きな喜びを示している。「この形式ではこれまで一度もオランダで行われたことがなく、だからこそ、このカードを初めて我が国に招くことができるのは素晴らしいことです。競技面でも、これはヨーロッパのクラブサッカーが提供できる最高峰のひとつであり、サポーターにとっても素晴らしいイベントです」

アムステルダム市のスポーツ担当助役、ソフヤン・ムバルキ氏は、欧州サッカー連盟が2027年8月の決勝の開催都市として首都を選んだことを大変光栄だと述べた。「2人の欧州王者によるこの決勝の舞台に、今や私たちの街がなれるというのは、なんと素晴らしいことでしょう。これをきっかけに、多くのアムステルダムの子どもたちが自らボールを持って外に出る प्रेर機になればと願っています」

また、アムステルダムのスタジアムのゼネラルディレクター、タンヤ・ディク氏もこの選出を誇りに思っている。「私たちが30周年を祝う年の締めくくりに、ヨーロッパのクラブサッカーの絶対的な最高峰を迎えることができます。ヨハン・クライフ・アレナで、ヨーロッパ中から訪れる選手、サポーター、ゲストの皆さんを温かくお迎えできるのを楽しみにしています」

2027年のUEFAスーパーカップのチケット販売がどのような形になるかは、現時点ではまだ不明だ。KNVBによれば、その情報は後日発表される予定となっている。