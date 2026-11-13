ルート・ナイスタット（18）は今週、U-21オランダ代表の一員として2027年のU-21欧州選手権出場権獲得を目指す。Voetbalzoneはザイストで行われたメディア対応の際に、FCトゥウェンテの才能豊かなDFに話を聞いた。

17歳のジェライノ・スハーケン（フェイエノールト）が招集されたことで、ナイスタットはオランダのU-21代表で最年少ではなくなった。それでも、左利きのDFはこの年齢ですでにトゥウェンテで公式戦43試合に出場している。

印象に残る一戦となったのが、アヤックスをグロールシュ・フェステに迎えた先週日曜日の試合だ。見応えのある一戦は2-2で終わった。ナイスタットは試合を楽しんだという。「攻守が入れ替わるいい試合でした。見ている人にとっても楽しい場面がたくさんあったと思います」

「激しい試合でしたが、プレーしていてとても楽しかったです。序盤はアヤックスの方が優勢だったと思いますが、途中から流れが変わって、僕らがより多くボールを持つようになりました。チャンスをそれほど多く作れたわけではありませんが、アヤックスよりは多かったです。総合的に見て、引き分けはどちらにとっても妥当な結果だと思います」とナイスタットは語る。

アルメロ出身のナイスタットは、今季のスタートに満足している。「ここ数カ月は安定してプレーできていますし、チームとしてもうまくいっています。お互いのプレーをよく理解できていて、重要な試合では自分たちに何ができるかを示せました。これをどれだけ長く続けられるかですが、自信はあります」

ナイスタットは、エンスヘーデに残る選択をしたことにも満足している。「100％です。トゥウェンテでは毎日を楽しんでいますし、好調なチームの中でとても充実しています。クラブにいられて本当にうれしいです」

だからこそ、FCバルセロナとの関連が頻繁に報じられるカタルーニャのメディアからは、距離を置くようにしている。「いろいろな話が目に入ってきますが、いつも少し距離を置くようにしています。自分自身は順調なので、今はそこに集中しています」

U-21オランダ代表

順調な成長を受け、ナイスタットは2回連続でU-21オランダ代表の活動に参加している。「国を代表してプレーできるのはいつだって光栄です。また招集のメールを受け取れてうれしいです」

ナイスタットはすでにチームにすっかりなじんでいる。「マッツ（ロッツ、編集部注）はしばらく前からここにいて、前回は僕をよく迎え入れてくれました。もちろん、トゥウェンテで以前からよく知っていました。それに、ディス（ヤンセ、編集部注）とは同じマネジメント会社に所属しています」

「でも、実際にはみんなそうです。U-21オランダ代表は本当に楽しいグループなので、また戻ってこられてなおさらうれしいです」とナイスタットは話す。特にMFショーン・ステールとは気が合うという。

選手たちが滞在するホテルでも、2人はほとんど離れない。「実際、一日中彼と一緒にいます。2人でビリヤードをしたり、部屋でプレイステーションをしたりしています。また1週間、毎日ショーンに会えるのは楽しいです。プレイステーションではFIFAをやりますが、彼はあまりうまくないので、勝てますよ」

ナイスタットは、多くのチームメイトより年下であることを意識していない。「ここにいる全員が、それぞれ理由があって招集されています。ピッチに立てば、ただのサッカー選手です。年齢は関係ありません。自分がほかの選手より若いとは感じません」

U-21欧州選手権

今回の代表活動期間中、U-21オランダ代表はプレーオフでデンマークの同年代の代表と対戦する。両国は2試合を通じて、来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年のU-21欧州選手権の出場権を争う。

ナイスタットによれば、U-21欧州選手権への出場は、自身の成長過程で重要な役割を果たし得る。「あの大会に行って、ほかの国のトップストライカーたちと対戦したいです」

「そういう相手にどう対応できるかを知るのは大事です。それに、大会期間中にチームメイトのことをもっとよく知ることもできます。新しいことをたくさん学べるので、自分の成長にとても役立つはずです」とDFは考えている。

ナイスタットは、U-21オランダ代表に緊張した雰囲気は感じていない。「勝たなければならないことは、みんな分かっています。それが何より大事です。でも、そこに余計なプレッシャーをかける必要はないと思います。前回の代表活動期間も、可能性を残すには3試合とも勝たなければなりませんでした。結果的には、幸いにも2勝1分けで十分でした」

ナイスタットにとって、どんな結果になれば今週は成功と言えるのか。「U-21オランダ代表でデビューできて、僕らが2試合とも勝ち、欧州選手権の出場権を獲得できれば。そうなれば、実りある遠征です」

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