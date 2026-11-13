オランダに守備の逸材がまた一人「ピッチ上では年齢は関係ない」

ルート・ナイスタット（18）は今週、オランダU-21代表の一員として2027年のU-21欧州選手権出場権獲得を目指す。『Voetbalzone』はザイストでのメディア対応の際に、FCトゥウェンテの才能豊かなDFに話を聞いた。

17歳のジェライノ・スハーケン（フェイエノールト）が招集されたことで、ナイスタットはオランダのU-21代表で最年少の選手ではなくなった。左利きのDFは、その若さですでにトゥウェンテの公式戦に43試合出場している。

印象に残る一戦となったのが、アヤックスをフロルシュ・フェステに迎えた先週日曜日の試合だ。見応えのある試合は2-2で終わり、ナイスタットも楽しんだという。「一進一退のいい試合でした。見ている人にとっても、楽しい場面がたくさんあったと思います」

「激しい試合でしたが、プレーしていてとても楽しかったです。序盤はアヤックスの方が僕たちより強かったと思います。でも、途中から流れが変わり、僕たちがボールを持つ時間が増えました。多くのチャンスを作れたわけではありませんが、アヤックスよりは多かったです。全体として、引き分けは双方にとって妥当な結果だと思います」とナイスタットは語る。

アルメロ生まれのナイスタットは、今季のスタートに満足している。「ここ数カ月は安定してプレーできていますし、チームとしてもうまくいっています。互いの連係がとても良く、大きな試合では自分たちに何ができるかを示してきました。この状態をどれだけ維持できるかは分かりませんが、自信はあります」

だからこそ、エンスヘデに残る決断にも満足している。「100％です。トゥウェンテでは毎日が楽しいですし、うまくいっているチームの中でとても充実しています。このクラブにいられて本当にうれしいです」

そのため、ナイスタットは自身をFCバルセロナと頻繁に結びつけるカタルーニャのメディアには、賢明にも目を通さない。「いろいろな話が出てきますが、いつも少し距離を置くようにしています。今はうまくいっているので、そこに集中しています」

オランダU-21代表

順調な成長を受け、ナイスタットは2回連続でオランダU-21代表の活動に参加している。「国を代表してプレーできるのはいつでも光栄です。だから、また招集のメールをもらえてうれしいです」

ナイスタットはすでに代表チームになじんでいる。「マッツ（ロッツ、編集部注）は以前からここにいて、前回は僕をよく迎え入れてくれました。もちろん、トゥウェンテでよく知っていた選手です。それに、ディース（ヤンセ、編集部注）とは同じマネジメント会社に所属しています」

「でも、実際には誰とでもうまくやれています。オランダU-21代表は本当に楽しいグループなので、また戻ってこられていっそううれしいです」とナイスタットは話す。特に仲が良いのはMFショーン・ステウルだ。

選手たちが滞在するホテルでも、2人はほとんど離れない。「実際、一日中ほぼ一緒にいます。ビリヤードをしたり、部屋でPlayStationで遊んだりしています。また1週間、毎日ショーンに会えるのは楽しいです。PlayStationではFIFAをやりますが、彼はあまりうまくないので、勝てますよ」

ナイスタットは、多くのチームメートより若いことを気にしていない。「ここにいる選手はみんな、理由があって招集されています。ピッチに立てば、ただのサッカー選手です。年齢は関係ありません。自分がほかの選手より若いとは感じません」

U-21欧州選手権

オランダU-21代表は今回の代表活動期間に、プレーオフで同年代のデンマーク代表と対戦する。両国は2試合を通じて、来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年のU-21欧州選手権出場権を争う。

ナイスタットは、U-21欧州選手権への出場権獲得が自身の成長過程で重要な役割を果たし得ると考えている。「あの大会に行って、ほかの国のトップストライカーたちと対戦したいです」

「そうした相手にどう対抗できるかを知るのは大切です。それに、あのような本大会ではチームメートのことをもっとよく知ることができます。新しいことをたくさん学べますし、自分の成長にとても役立つはずです」とDFは話す。

ナイスタットは、オランダU-21代表に張り詰めた雰囲気は感じていない。「勝たなければならないことは、みんな分かっています。それが何より重要です。でも、余計なプレッシャーをかける必要はないと思います。前回の代表活動期間も、可能性を残すには3試合すべてに勝つ必要がありました。最終的には幸い、2勝1分けで十分でした」

ナイスタットにとって、今週が成功したと言えるのはどんな場合か。「オランダU-21代表デビューを果たし、2試合とも勝って欧州選手権出場を決められたら。そうなれば、実りある遠征です」

IMAGO