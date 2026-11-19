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ナウファル・バニスがクーケン・カンピューン・ディヴィジのシーズン序盤に印象的な活躍を見せている。ムニル・ブアリンによると、フィテッセのストライカーには今冬、多くのクラブから移籍先を選べる可能性がある。

バニスは2025年9月からフィテッセでプレーしている。カタールでの契約が更新されず、当時はフリーで加入した。

アーネムでの最初のシーズンもまずまずの働きを見せたが、今季は本格的に躍動している。ハーグ生まれのストライカーは、すでに14試合で10得点を挙げた。

ブアリンによると、この活躍で「複数のエールディヴィジのクラブ」がバニスに注目している。その一つがフォルトゥナ・シッタートだ。

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バニスは国外でも注目を集めている。ブアリンによれば、エラス・ヴェローナやVfLヴォルフスブルクなどが関心を示している。

この移籍市場に詳しい記者は、今冬の退団も排除できないとしている。フィテッセがバニスから移籍金を得るには、彼を売却する必要があるためだ。

ストライカーの契約は2027年半ばに満了する。フィテッセはモロッコの年代別代表選手との契約延長を望んでいるが、現時点で合意には至っていない。

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バニスはフェイエノールトの下部組織出身で、オランダでは以前にFCドルトレヒト、FCアイントホーフェン、NACブレダでもプレーした。