オランダでも批判が噴出。「アルネ・スロットは4点、迷走中」。

ヘンク・スパンは、リヴァプールの監督アルネ・スロットへの信頼をほとんど失っている。アムステルダムの日刊紙『ヘット・パロール』のコラムニストである彼は、毎日のコラムでその失望を明かした。

同コーナーで、チャンピオンズリーグ敗退を受けたスロットには4点という低い評価が与えられた。「スロットは迷っている。先週は5バックでファン・ダイクをベンチに置き、今回はソボスライを右SBに起用した。彼は才能ある選手をアンフィールドという“シベリア”へ送り込んだのだ」

さらにスパーンはスロットの態度にも怒る。「審判のせいでリヴァプールは勝つに値した、とスロットは言う。だが実際は、リヴァプールが技術も戦術も上回るPSGに圧倒されただけだ」

一方でパリのチームがイングランドでリードを守った方法は感心したと語り、サフォノフ、マルキーニョス、パチョを絶賛した。

批判はイングランドからオランダへも波及している。リヴァプールは現在プレミアリーグ5位。

残りのリーグ戦では来季CL出場権獲得が必須だ。

スロットは、W杯欠場のウーゴ・エキティケ抜きでその目標を達成しなければならない。この数百万ポンドのFWがリヴァプールに復帰するのは2027年になる可能性もある。