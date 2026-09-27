セルビアで行われたドイツのネーションズリーグ組の第2戦では、オランダが2-1（前半1-0）で勝利した。ただ、この勝利は高くついた可能性もある。直近のドイツ戦で1-1の同点弾を決めていたFWコーディ・ガクポが、足首の痛みで早々にピッチを後にした。

リバプール所属のこの選手は、サシャ・ルキッチにファウルを受け（12分）、その後まもなくプレー続行不可能であることを示した。メックス・メールディンクがPKを決め、当然の先制点をもたらした（30分）。その後、かつてフランクフルトでプレーしたルカ・ヨビッチに同点弾を許したものの（46分）、再びメールディンクが決めた（69分）。

オランダは立ち上がりから試合を支配したが、決定機を作り出すのには苦しんだ。クライセンシオ・サマーヴィルがペナルティーエリア内でファウルを受けると、メールディンクがPKを冷静に沈めた。直後にはドルトムントのジョーイ・フェールマンがCKを直接決めかけたが、セルビアのGKヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチが素早く反応した（36分）。

後半開始直後、セルビアが反撃に出た。それでもルベン・ファン・ボメルの絶妙なアシストからメールディンクが決め、最終的に歓喜したのはアウェーチームだった。

ネーションズリーグ：オーストリアがコソボに快勝

一方、ラルフ・ラングニック率いるオーストリアは、ウィーンのエルンスト・ハッペル・シュタディオンで格下のコソボを3-1（前半2-0）で下した。グループB3では、オーストリア・サッカー協会（ÖFB）代表が勝ち点6で堂々の首位に立っている。

不安定なワールドカップ後、ラングニック率いるチームは変革の真っただ中にある。しかし、格下コソボとの一戦では、ワールドカップ主将のダビド・アラバをはじめとする多くの主力選手が招集外となっても、その影響はほとんど感じられなかった。そうして、センターバックのダビド・アフェングルーバーは、元ブレーメンのロマーノ・シュミットのアシストから代表2試合目で初ゴールを記録し（23分）、さらに前半終了間際にはシャルケ所属FWユニオル・アダムもÖFB代表で初得点を挙げた（45+2分）。

後半もチームは意欲的なパフォーマンスを見せ、カーニー・チュクエメカのゴールで追加点を奪った（61分）。ただ、ボルシア・ドルトムント所属のこのMFにとっては、チームメートとは異なり、これが代表での2点目だった。もっとも、終盤にはアウェーのコソボも一矢報いた。アフェングルーバーのファウルで得たPKを、エドン・ゼグロヴァが冷静に決めた（83分）。