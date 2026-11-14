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ヨーイ・フェールマンが、オランダ代表での圧巻のプレーを受け、フレンキー・デ・ヨングと同じ中盤では力を発揮できないと指摘していた批評家たちに反論した。ボルシア・ドルトムント所属のフェールマンは、ネーションズリーグでオランダ代表がギリシャに7-0で大勝した試合で、バルセロナの司令塔デ・ヨングとともに躍動した。

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中盤コンビが疑念を払拭

オランダは水曜夜、容赦ない戦いぶりを見せ、ネーションズリーグでギリシャを一方的に圧倒した。ホームのオランダが見せた好プレーの中心にはフェールマンがいた。試合のテンポを操り、ギリシャの守備陣の間を通すパスを難なく繰り出した。この活躍は、フェールマンとデ・ヨングがシャビの先発メンバーで共存できるのかと疑問視していた人々への明確な答えとなった。

試合後、ドルトムントのMFは、バルセロナのデ・ヨングとの相性を巡る長年の議論を笑い飛ばした。創造性を備えた2人がそろって先発し、同じピッチに立つ機会はこれまでほとんどなかった。しかし、アムステルダムで見せた息の合ったプレーは、そうした懸念にほとんど根拠がなかったことをうかがわせた。フェールマンはESPN Netherlandsにこう語った。「ええ、試してみなければ分からないことですからね。今日、初めて実現しました。彼は29歳で、僕はもうすぐ28歳です。実現までには時間がかかりましたが、間違いなく良かったです。誰もがこの件について意見を持っていますが、なぜ一緒にプレーできないのか、僕には本当に分かりません。彼もああいうパスを出せますし、僕たちは2人ともボールを持つことに慣れています。だから、もちろん一緒にプレーできます。いつも不思議な議論だと思っていました」

アムステルダムでの華麗なパフォーマンス

オランダは開始直後から決定力を発揮し、ギリシャには抑えきれない流動的な攻撃を披露した。フェールマンの視野の広さはオランダの攻撃陣にスペースを生み出すうえで重要な役割を果たし、攻撃陣はギリシャの守備ラインの背後をたびたび突いた。スコアには両チームの実力差が表れ、アウェーのギリシャは90分を通じて苦しめられた。

勝利を振り返ったフェールマンは、前半にチームが非常に高いレベルのプレーを見せたと認めた。「華麗なパフォーマンスだったかって？ 前半はとても良いサッカーを見せられたと思います。だから、そう言えるでしょうね。相手の最終ラインの裏へ走り込む選手がたくさんいて、そこにパスを出せる選手が実際にボールを届けていました。それはとても重要です。素晴らしいゴールをいくつか決められたと思います。それに、僕たちはピッチに立つことを楽しんでいます。それも大事なことです」

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相手への敬意

一方的な結果にもかかわらず、フェールマンはギリシャの力を軽視しなかった。ギリシャは以前、欧州の強豪を苦しめている。フェールマンは、オランダが過去の過ちから学び、今回は試合に向けて十分に準備していたと指摘した。ネーションズリーグで対戦した相手が弱かったからではなく、自分たちのプレーに目を向けた。

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「いいえ、相手のせいではありません」とMFは強調した。「前回はギリシャに圧倒されましたし、ギリシャはドイツに勝ち、引き分けてもいます。彼らはよくやっていますが、今日は僕たちの方が良いチームでした」

雪辱とベルリンへの道

次に待つのは、月曜日のドイツとの大一番だ。フェールマンにとってベルリンへの遠征には個人的な意味もある。EURO2024では、その街で行われたオーストリア戦で早い時間帯に交代する苦い経験をしたからだ。しかし、司令塔は当時の記憶が現在の心境や、重要な一戦への見通しに影響することはないと言い切った。

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「月曜日もまた同じようにできるかって？ そう願っています。そうなればうれしいですし、個人的にもそうです。そのときにはチームメイトの何人かと再会します。そして、僕たちはああいう相手に自分たちの力を試したいんです。ええ、試合はベルリンで行われます。美しいスタジアムです。記憶がよみがえるかって？ いいえ、絶対にありません。あの欧州選手権のことは、もう乗り越えられました。今日もそれが分かったと思います」