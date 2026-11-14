中盤コンビが疑念を払拭
オランダは水曜夜、容赦ない戦いぶりを見せ、ネーションズリーグでギリシャを一方的に圧倒した。ホームのオランダが見せた好プレーの中心にはフェールマンがいた。試合のテンポを操り、ギリシャの守備陣の間を通すパスを難なく繰り出した。この活躍は、フェールマンとデ・ヨングがシャビの先発メンバーで共存できるのかと疑問視していた人々への明確な答えとなった。
試合後、ドルトムントのMFは、バルセロナのデ・ヨングとの相性を巡る長年の議論を笑い飛ばした。創造性を備えた2人がそろって先発し、同じピッチに立つ機会はこれまでほとんどなかった。しかし、アムステルダムで見せた息の合ったプレーは、そうした懸念にほとんど根拠がなかったことをうかがわせた。フェールマンはESPN Netherlandsにこう語った。「ええ、試してみなければ分からないことですからね。今日、初めて実現しました。彼は29歳で、僕はもうすぐ28歳です。実現までには時間がかかりましたが、間違いなく良かったです。誰もがこの件について意見を持っていますが、なぜ一緒にプレーできないのか、僕には本当に分かりません。彼もああいうパスを出せますし、僕たちは2人ともボールを持つことに慣れています。だから、もちろん一緒にプレーできます。いつも不思議な議論だと思っていました」
アムステルダムでの華麗なパフォーマンス
オランダは開始直後から決定力を発揮し、ギリシャには抑えきれない流動的な攻撃を披露した。フェールマンの視野の広さはオランダの攻撃陣にスペースを生み出すうえで重要な役割を果たし、攻撃陣はギリシャの守備ラインの背後をたびたび突いた。スコアには両チームの実力差が表れ、アウェーのギリシャは90分を通じて苦しめられた。
勝利を振り返ったフェールマンは、前半にチームが非常に高いレベルのプレーを見せたと認めた。「華麗なパフォーマンスだったかって？ 前半はとても良いサッカーを見せられたと思います。だから、そう言えるでしょうね。相手の最終ラインの裏へ走り込む選手がたくさんいて、そこにパスを出せる選手が実際にボールを届けていました。それはとても重要です。素晴らしいゴールをいくつか決められたと思います。それに、僕たちはピッチに立つことを楽しんでいます。それも大事なことです」
相手への敬意
一方的な結果にもかかわらず、フェールマンはギリシャの力を軽視しなかった。ギリシャは以前、欧州の強豪を苦しめている。フェールマンは、オランダが過去の過ちから学び、今回は試合に向けて十分に準備していたと指摘した。ネーションズリーグで対戦した相手が弱かったからではなく、自分たちのプレーに目を向けた。
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「いいえ、相手のせいではありません」とMFは強調した。「前回はギリシャに圧倒されましたし、ギリシャはドイツに勝ち、引き分けてもいます。彼らはよくやっていますが、今日は僕たちの方が良いチームでした」
雪辱とベルリンへの道
次に待つのは、月曜日のドイツとの大一番だ。フェールマンにとってベルリンへの遠征には個人的な意味もある。EURO2024では、その街で行われたオーストリア戦で早い時間帯に交代する苦い経験をしたからだ。しかし、司令塔は当時の記憶が現在の心境や、重要な一戦への見通しに影響することはないと言い切った。
「月曜日もまた同じようにできるかって？ そう願っています。そうなればうれしいですし、個人的にもそうです。そのときにはチームメイトの何人かと再会します。そして、僕たちはああいう相手に自分たちの力を試したいんです。ええ、試合はベルリンで行われます。美しいスタジアムです。記憶がよみがえるかって？ いいえ、絶対にありません。あの欧州選手権のことは、もう乗り越えられました。今日もそれが分かったと思います」