スペイン代表FWミケル・オイアルサバルは、1週間足らずでW杯の二面性を体験した。 開幕のカーボベルデ戦では前半30分間ボールに触れなかったが、サウジアラビア戦では開始30分で2得点1アシストを記録した。

火曜日の会見では自身のコンディションを問われ、スペイン紙マルカが以下のように報じた。 「調子は良い。少し違和感があるが、誰にでもそんな部分はあり、大事に至らなかった。前回の試合ではどうなるか確信がなかったが、結果は良かった」

次のラウンドの対戦相手については「試合を見ないのは難しいが、まだ道は長く、結果はコントロールできない。決まるまで待つだけだ」と語った。

自身の将来や移籍については「今は3日後の試合に集中している。私はレアル・ソシエダに満足しているし、未来よりもウルグアイ戦に集中したい」と語った。 「私は今後3日間、チームが勝てるようサポートに集中する。私は自分がいたい場所、つまり『家』であるレアル・ソシエダにいる。頭にあるのは将来ではなく、最高の状態でウルグアイ戦に臨むことだ」。

得点源としての重圧については「得点力のあるチームメイトがいるので心配していない。自分の能力にも自信がある。個人のパフォーマンスより、チームが勝つことが大切だ」と冷静に語った。

ペドリの代わりにオルモを自分の後ろで起用するという戦術的な変更については、こう説明した。 「彼らはタイプの異なる選手で、サイドバックやウイング同様、試合に違いをもたらす。どちらのサイドに誰がいても、適応するしかない。ダニやペドリについて今さら新しい発見はない。最高のパフォーマンスを引き出すために、最善を尽くすだけだ」。

また、メディアから不当な扱いを受けているという報道には「もううんざりだ」と語った。 「この質問にはもううんざりだ。チームメイトやコーチが何を言おうと私には関係ない。サッカー界がどう動いているかは分かっているし、人々が噂するのは当然だが、私は気にしていない」

世界各国の新聞で自分の名前が取り沙汰されていても、同じ鋭い口調でこう語った。 「そんなことはどうでもいいし、全く気にならない。そんなことに時間を費やすつもりはない。何か間違ったことをすれば、自分でも分かる。誰かに指摘される必要はない。もし伝える必要があるなら、ここ（ロッカールーム）で直接言ってくるだろう。物事がうまくいっている時も同じだ」

周囲の選手たちの質や自身の出場意欲については「最高の選手たちに囲まれればパフォーマンスは上がる。だが、そのためには自分からももっと努力しなければならない。私はプレーしてできるだけ多くの出場時間を確保したいし、コンディションも良い」と語った。

今は自分を怒らせるものが減った。物事がどう動くか分かっているし、体調も家族も万全だからだ。

また、若きチームメイトのラミン・ヤマルについても「ボールを持てば世界最高の影響力を発揮する選手で、何もないところからチャンスを生み出す」と絶賛した。

また、ウルグアイ戦については「彼らは闘志溢れ、激しく団結したチームだ。我々は自分たちに集中し、挑発に乗ってはならない」と警戒を呼びかけた。

最後に、サウジアラビア戦での自身の活躍とルイス・デ・ラ・フエンテ監督の戦術に言及し、話を締めくくった。 「キャリアで最高の45分だったかは分かりません。2つのチャンスは運でしたが、同等のパフォーマンスは他の試合でも出せたと思います。 ピッチ上で起きていることを分析し、相手にダメージを与える最善の方法を模索するのが好きだ。チームを助けるために個人としてベストを尽くし、特定の状況で他の選手の邪魔にならないよう心がけている。」