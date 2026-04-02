オマーン代表の前監督であるポルトガル人のカルロス・ケイロスが、来夏に開催予定の2026年ワールドカップでサウジアラビア代表およびガーナ代表を率いるオファーを受けたという話の真相を明かした。

直近の代表活動期間においてサウジアラビア代表（グリーン・ファルコンズ）が不振に陥り、エジプトとセルビアに敗れたことでチーム状態への懸念が高まっており、フランス人のエルヴェ・ルナール監督の続投はもはや確実ではない。

報道によれば、サウジアラビアサッカー連盟はW杯で代表を率いる別の監督の招聘を検討している可能性がある一方、別の報道ではルナール本人が辞任を申し出る可能性もあると伝えられている。

一方でガーナサッカー連盟も、成績が悪化したブラックスターズが、とりわけ2025年アフリカネーションズカップの出場権を逃したことを受け、解任されたオットー・アッドーの後任となる新監督を探している。

2週間前、ケイロスはオマーン代表との契約を双方合意のうえで解除した。契約は来年6月まで残っていたため、この決断が次のW杯に出場する代表チームの指揮と関係しているのではないかという憶測が広がった。ポルトガル人指揮官は国際舞台で豊富な経験を持つからだ。

ケイロスが「Kooora」に語る：サウジアラビアやガーナとの交渉はない

しかしケイロスは本日木曜日、「Footballco」傘下のサイト「Kooora」に対する独占コメントで、次のW杯で両代表を指揮するためにサウジアラビア連盟またはガーナ連盟からいかなるオファーも受けていないと述べた。

ベテラン指揮官は「私がオマーン代表を離れたことは、他方面からの関心とは何の関係もない」と説明した。

元レアル・マドリード監督のケイロスはさらに、「オマーンで、関係者やファンの皆さんから受けた歓迎と対応の仕方に対して、ただ感謝の気持ちを伝えたい」と付け加えた。

そして「サウジアラビア連盟とは一切連絡を取っていないし、ガーナからも誰一人として私に話しかけてはいない」と続けた。

ケイロスは、オマーン代表を離れた理由について「戦争の影響で湾岸地域の治安が不安定な状況にあるためであり、他に理由はない」と強調した。

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ワールドカップ出場4回

73歳のケイロスは、とりわけアジアとアフリカで長い経歴を持ち、両大陸の代表チームをワールドカップで率いる候補として常に名前が挙がる人物の一人だ。

アジアでは、ケイロスはこれまでUAE代表、イラン代表（2期）、カタール代表、オマーン代表を指揮してきた。アフリカ大陸では、エジプト代表で手腕を発揮したほか、今世紀初頭には南アフリカでも別の経験を積んだ。

さらに、2008年7月から2010年9月まで母国ポルトガル代表を、2019年2月から2020年12月までコロンビア代表を率いた。

ケイロスは直近4大会のワールドカップを経験している。2010年はポルトガルと、2014年・2018年・2022年はイランの指揮官として臨んだ。

現時点ではどの代表とも連絡を取っていないという発言を受け、ケイロスはこの20年で初めてワールドカップを欠場する可能性が高まっている。