The Athleticによると、トッテナムがFWオマル・マーモウシュと左WGサヴィーニョの獲得に向けて本格的に動いているという。報道によれば、当事者間の交渉は順調に進んでいる。ただ、具体的な移籍金はまだ明らかになっていない。

マーモウシュはかつてフランクフルトで大ブレイクを果たし、その後2025年1月に7500万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍した。以降、同クラブでは主にジョーカーとして起用されている。27歳のエジプト代表は1年半で62試合に出場し、16ゴール6アシストを記録している。シティとの契約は2029年まで残っている。

日曜日に行われた王者アーセナルとのコミュニティ・シールド（イングランド・スーパーカップ、0-3）では、マーモウシュは後半にエースFWアーリング・ハーランドに代わって投入された。

トッテナムはここまで守備陣のみを補強

サヴィーニョはアーセナル戦で、新たにシティを率いるエンツォ・マレスカ監督のメンバーにも入らなかった。22歳へのトッテナムの関心は以前からうわさされている。実際、スパーズは昨夏にも同選手の獲得を狙っていた。ただ、当時はシティの拒否によって移籍は実現しなかった。ブラジル人のサヴィーニョは2024年にESTACトロワから2500万ユーロで加入し、10月には契約を2031年まで前倒しで延長している。

ただ、マーモウシュと同様に、彼も昨季はバックアッパーの役割を超えることはできなかった。公式戦の出場時間は合計1502分で、4ゴール3アシストにとどまっている。

トッテナムはこの移籍期間ですでに2億6700万ユーロを投じているが、これまでの補強は守備面が中心だ。新たな控えGKとしてマルティン・ドゥブラフカを獲得。DF陣にはヤン・パウル・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシ、アンドリュー・ロバートソンが加わった。さらに中盤にはマテウス・フェルナンデス、そしてニューカッスル・ユナイテッドから1億800万ユーロで加入したこれまでの目玉補強サンドロ・トナーリも迎えている。マーモウシュとサヴィーニョが加われば、トッテナムの攻撃陣に新たな次元をもたらすことになりそうだ。