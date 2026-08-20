The Athletic によると、トッテナムはFWオマル・マルムーシュと左ウイングのサヴィーニョの獲得に向けて積極的に動いているという。報道によれば、当事者間の交渉は順調に進んでいる。ただ、具体的な移籍金はまだ明らかになっていない。

マルムーシュはかつてフランクフルトで大ブレイクを果たし、2025年1月に7500万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍した。以降は主にジョーカーとして起用されている。27歳のエジプト代表は1年半で62試合に出場し、16ゴール6アシストを記録。シティとの契約は2029年まで残っている。

日曜日に行われたイングランド・スーパーカップ、コミュニティ・シールドの王者アーセナル戦（0-3）では、後半にエースFWアーリング・ハーランドに代わって投入された。

トッテナムはここまで守備陣しか補強していない

一方のサヴィーニョは、アーセナル戦でシティの新指揮官エンツォ・マレスカのメンバーにすら入らなかった。22歳を巡るトッテナムの関心は以前からうわさされている。

実際、スパーズは昨夏にも同選手の獲得を望んでいた。しかし当時はシティの拒否によって移籍は実現しなかった。2024年にESTACトロワから2500万ユーロで加入したブラジル人は、10月に2031年まで契約を前倒しで延長している。

ただ、マルムーシュと同様に、彼も昨季は控えの域を出なかった。出場時間は合計1502分で、4ゴール3アシストにとどまっている。

トッテナムは今移籍期間にすでに2億6700万ユーロを投じているが、ここまでは守備面の補強に限られている。新たな控えGKとしてマルティン・ドゥブラフカが加入。最終ラインにはヤン・パウル・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシ、アンドリュー・ロバートソンを迎えた。さらに中盤にはマテウス・フェルナンデス、そしてここまでの目玉補強であるニューカッスル・ユナイテッドから1億800万ユーロで加わったサンドロ・トナーリを獲得している。マルムーシュとサヴィーニョが加われば、トッテナムの攻撃陣に新たな次元をもたらすことになりそうだ。