元アル・アハリのFWであるシリア人のオマル・アル・ソマが、ポルトガル代表におけるクリスティアーノ・ロナウドの立場について率直に語り、重大な衝撃を与えた。彼は、キャプテン不在のほうがチームはより良いパフォーマンスを見せられると断言したのだ。これは、ロナウドと監督ジョルジェ・ジェズスとの間で代表合宿が最近経験した騒動と時を同じくしている。

アル・ソマの発言は、ポルトガル代表が熱い日々を過ごした後に飛び出した。ジェズスがノルウェー戦でロナウドを起用しないと決断し、その後、監督が次戦で代表キャプテンを先発させないと表明したことで事態がエスカレート。アル・ナスルのスターは大きな論争の渦中でポルトガル代表の合宿を離れ、この出来事は両者の関係に影を落とした。

アル・ソマは「beINスポーツ」のネットワークを通じた発言でこう述べた。「クリスティアーノ・ロナウドの能力に異論はない。しかし彼はもはやかつての彼ではなく、技術的にも肉体的にも力を発揮できていない。今のポルトガルは彼がいないほうが良い」。これは、ロナウドが母国代表でかつて見せていたのと同じ影響力を維持できるかについての、シリア人FWによる率直な評価である。

アル・ソマはそれだけにとどまらず、ピッチ上でのポルトガルの選手たちのロナウドへの接し方についての自身の見解を明らかにし、こう語った。「選手たちでさえ彼のほうへプレーしたがらない。一部の選手がポジションやボールを預ける場所を変え、ロナウドとは逆の方向にしているのが見える」。彼の発言は、チームという組織の中でポルトガルのキャプテンが果たす役割に対する直接的な批判に等しいものとなった。

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アル・ソマの発言は、ポルトガル代表におけるロナウドの将来をめぐる大きな論争と時を同じくした。国際試合期間中に彼とジェズスとの間の事態は深刻な段階に達し、選手が合宿を離れることで幕を閉じた。その後、彼はアル・ナスルの練習に合流し、今後チームでのキャリアを続ける準備のため、サウジアラビアの首都リヤドへと戻った。

ロナウドはポルトガル代表とともに並外れた歴史を築いてきたが、アル・ソマの発言は、加齢とピッチ上での役割の変化のなか、彼が同じだけの貢献をもたらし続けられるのかという議論を再び巻き起こした。とりわけジェズスとの最近の騒動の後、ポルトガルのキャプテンの母国代表における将来は、今後の期間に大きな注目を集めることとなった。











