共有 GOALをGoogleでフォロー

ミランがギリシャでオリンピアコスに4-2で逆転勝利。後半の猛反撃で苦戦が続くヨーロッパリーグに望みをつないだ。アモリム監督は、15分間で相手を圧倒したウインガーを称え、自身の采配による勝利ではないと語った。

広告

ハッチンソンがギリシャでの劇的逆転を牽引

ハッチンソンは1ゴール2アシストを記録し、 ヨーロッパリーグの熱戦でミランをオリンピアコス戦の勝利へ導いた 。ミランは2点差をひっくり返して重要な白星を手にし、欧州での戦いに望みをつないだ。

マイク・メニャンのオウンゴールとジョタ・シウバの見事な一撃で0-2とされたミランは、再び痛い敗戦を喫するかに見えた。しかし56分、ハッチンソンがハーフウェーライン付近でボールを受けて前進し、内側に切り込んでファーサイドへ冷静にシュートを決め、反撃の口火を切った。

その7分後にはアルファジョ・シセの同点弾をお膳立て。さらに71分には途中出場のクリスティアン・プリシッチによる勝ち越しのボレーを演出した。後半アディショナルタイムには、プリシッチも絡んだカウンターからディエゴ・モレイラが決め、4-2の勝利を確定させた。

アモリム監督、ハッチンソンを全面的に称賛

試合後、アモリム監督は自身の戦術的な修正によるものではないとし、ハッチンソン個人の輝きが勝敗を決めたと強調した。

広告 広告

マンチェスター・ユナイテッドの元監督は記者団に「私が試合を変えたわけではない。［ゴンサロ］・ラモスは痛みがあったから交代した。だから普通の交代だった。私よりもハッチンソンが試合を変えた。流れを変えたのは最初のゴールだ」と語った。

Related Topics

アモリム監督は、このような大きな働きは驚きではないとしながらも、ハッチンソンに高い水準を維持するよう求めた。「私は常に彼にこれを期待している。彼にはもっと多くのことができる可能性がある。チームのほかの選手たちと同じように才能があるが、大切なのは頭だ」と付け加えた。

ミラン、欧州での不名誉な記録も

優勝候補のミランにとって、この勝利は重要な局面で訪れた。リーグフェーズの最初の4試合で3敗を喫していたからだ。一方、ギリシャでの2失点により、不名誉な記録も生まれた。オプタによると、ミランが欧州の大会で3試合連続2失点以上を喫したのはクラブ史上初めてだ。守備への懸念は残るものの、アモリム監督は今回の逆転劇がチームの転機になると考えている。

広告

「間違いなく我々の未来を変える。後半はよくやったが、また多くのミスを犯した。改善しなければならない。非常に強いチームになるためにはやるべきことがたくさんあるが、闘志はある。これが何かの始まりだ。信じるには、実際に目にする必要がある。今日は2点差から逆転し、4-2で勝った。我々の自信は高まるだろう」

ミラン、勢いをつけられるか

勝ち点3を手にしたミランは、ヨーロッパリーグの順位表で20位に浮上。リーグフェーズ5試合で勝ち点6とした。勝ち抜けを決めるにはまだ多くの課題が残るものの、この結果は欧州での戦いに必要だった活力をもたらした。