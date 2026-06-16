「オペレーション・ノスタルジア」が「ON Sport」に：カフェイナが持株会社における役割を強化、マックス・トネットが新たなパートナーに

「オペレーション・ノスタルジア」は「ON Sport」へ進化し、マックス・トネット氏の「T Max」が参画、少数株主は退任しました。これにより、トネット氏はアンドレア・ビーニ氏と2019年参画の「カフェイナ」に続き、新たな株主となります。





「私は2024年1月にオペラツィオーネ・ノスタルジアの単独取締役に就任し、再編を進めてきました。2023年末までご支援いただいた元株主の皆様に感謝します。私たちはONが本物の絆と感動を生み出す存在となるよう、集中して取り組んできました。 マックス・トネット氏の参画とカフェイナ社の継続的な支援は、国内外でのプロジェクト推進に大きな原動力となる」と、ON Sport創業者兼CEOのアンドレア・ビニ氏は語った。





新体制の下では、セリエAと共催したパルマの「ON集会」、FIFA後援のもとジャンニ・インファンティーノ氏が参加したヴィチェンツァとレッジョ・ディ・カラブリアの集会などが成功を収めています。





3月28日にはローマで初のインドアイベントも開催した。 パラッツォ・デル・スポルトではイタリア、ヨーロッパ、「世界選抜」の3チームが対戦。フランチェスコ・トッティ、ハビエル・サネッティ、ズヴォニミル・ボバンが率いる25人以上のレジェンドが揃い、1万人超の観客で満員となった。 このイベントは新体制での第1歩であり、海外展開もすでに始動。90年代〜2000年代初頭のイタリアサッカーへの情熱を世界へ届けます。





ON Sportは4つの事業部門で構成される。

ON Sportは4つの事業部門からなる持株会社で、各部門が相互にシナジーを生み出しています。





ON Mediaはソーシャルメディアでコミュニティと交流し、新ウェブサイトを立ち上げます。アプリとポッドキャストも配信開始。

ON Eventsはイタリア7都市で14万人以上を動員したイベントを主催し、2026年3月にはローマ・パラッツォ・デル・スポルトで屋内デビュー戦を開催予定です。

「ON Football Club」はアマチュアリーグから始まるサッカークラブで、ファンを巻き込むビジネスモデルを2027年7月に始動します。

「ON Legends」は、ブランドとのアクティベーションや共同マーケティング向けに、現役選手やレジェンドをマネジメントします。

2012年設立、パルマ・ミラノ・ローマに230名超の専門家を抱えるクリエイティブカンパニー「Caffeina」の参画により、戦略・デザイン・統合コミュニケーションの知見が加わり、業界をリードするブランドに独自のブランド体験を提供します。





ONはイタリア代表に次ぐ国内屈指のサポーター数を誇ります。創設以来、スポーツとサッカーの価値観を大切にし、育ててきました。 その価値は、長年にわたりアンドレア・ビニが掲げてきたビジョンに支えられています。現在、ONはレゴ、アディダス、フレッチャロッサ、ロードハウスなどのブランドにとって、何百万人ものイタリア人と永続的な絆を築く信頼できるパートナーです。 アンドレアだけでなく、この12カ月でONを成長させたニヴェス・アウリーノ、ジャンフランコ・パストーレ、ヴェロニカ・ボン、ニコール・トネットのチームにも賛辞を送りたい」とCaffeina創業者兼マネージングパートナーでON Sportパートナーのティツィアーノ・タッシは語りました。





マッシミリアーノ・トネットはセリエAやチャンピオンズリーグで500試合以上出場した経験と、スポーツ分野で磨いた起業家としての力をON Sportに注ぎ込み、創業時からプロジェクトを支えている。





私はスポーツの価値を強く信じています。サッカーが育む感情は、人々を熱狂させる特別な力を持っています。だからこそ、私は『オペラツィオーネ・ノスタルジア』に魅了され、初期から力を注いできました。アンドレアとの絆も、経済より感情を大切にするこの取り組みから生まれました。 この成功は私たちの選択が正しかったことを証明していますが、この旅は10年以上前に始まり、まだ序章に過ぎません。私たちはファン層を広げると同時に、国内外で成果を上げるチームをさらに拡大してきました。 「感情とビジネスを両立させ、さらに野心的なプロジェクトへ視野を広げるプロフェッショナルチーム。その視点で『ON Sport』の開発を進めています」と、T Max創業者でON Sportパートナーのマックス・トネット氏は語る。





すでにON Sportを信頼するブランドには、レゴ、アディダス、フレッチャロッサ、ロードハウス、ドール、SumUp、セレス、eToro、コルッシ、ボロタルコ、エッセルンガ、フットボール・エモーションなどが名を連ねる。