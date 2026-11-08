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プレミアリーグでアーセナルがハル・シティを相手に苦しみながらも、最終的には妥当な勝利を収めた一戦で、カイ・ハヴァーツを巡る判定が物議を醸した。ルール上、ドイツ代表選手にはオフサイドポジションにいたにもかかわらず、PKが与えられるべきだった。

何が起きたのか。前半終了間際、ハヴァーツは相手守備陣の間を抜く絶妙なパスを受けようとしたところ、ハルのDFノベル・メンディにユニフォームを引っ張られて倒された。主審のファライ・ハラムはVAR担当のマイケル・オリバーに促され、ピッチ脇のモニターで場面を確認。しかし、FWがオフサイドポジションにいたとしてファウルを認めず、アウェーチームにフリーキックを与えた。

ハラムはスタジアムのマイクを通じ、ハヴァーツにはPKが与えられるべきだったものの、前述のオフサイドポジションを理由に与えなかったと説明した。この一連の流れに、長年ガナーズでプレーしたマーティン・キーオンは激怒した。「そもそも主審にVARモニターを見に行くよう求めるべきではなかったんじゃないか？」とtalkSPORTで語り、こう続けた。「その前にオフサイドかどうかを確認しておくべきだった。ばかげている。（中略）主審に映像を見るよう求める前に、VARルームですべて判断できたはずではないか？ ばかげている。この件の本当のところをぜひ知りたい」

しかし、キーオンだけでなく、ハラムとオリバーら審判団も知らなかったとみられるのは、ルール上、ハヴァーツにはPKが与えられるべきだったということだ。この場合、オフサイドポジションにいたことはまったく関係しない。

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知られざるルール：なぜカイ・ハヴァーツにはPKが与えられるべきだったのか？

ルールの専門家デール・ジョンソンはBBCで、「オフサイドポジションにいる選手がプレーに関与したと見なされるのは、オフサイドの反則を犯した時点だ」と説明した。「カイ・ハヴァーツがボールをプレーしようとするか、相手選手とボールを競り合っていなければならない。そうでなければ、ノベル・メンディによるユニフォームを引っ張る行為が優先される。ファウルは、起こり得たオフサイドの反則より先に発生している」

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簡単に言えば、倒された選手が積極的にプレーに関与していない限り、オフサイドよりファウルが優先される。ハヴァーツはパスの直後にメンディに倒されたため、プレーに関与していなかった。ジョンソンはこの点をより明確にするため、2シーズン前のニューカッスル・ユナイテッド対ボーンマスの一場面を例に挙げた。当時、マグパイズのDFファビアン・シェアも、フリーキックからのクロスの際にペナルティーエリア外でオフサイドポジションにいた。しかし、積極的にプレーには関与せず、その後ペナルティーエリア内で倒された。VARによる確認の結果、このスイス人選手にはルールに則ってPKが与えられた。

結局、アーセナルにとってこの物議を醸した場面は問題にならなかった。72分にマルティン・ウーデゴールが勝利にふさわしい決勝点を決め、首位チームは追走するマンチェスター・シティとの勝ち点差を6に広げた。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いる躍進中のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日曜日のブレントフォード戦（15時）に勝てば首位との勝ち点差を5に縮め、マンチェスター・シティを追い抜くことができる。シティは土曜日、下位に沈むノッティンガム・フォレストに敗れ、リーグ戦3連敗を喫した。

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アルテタもルールを知らなかった：ハヴァーツの場面にどう反応したのか？

それだけに、アーセナルのミケル・アルテタ監督は試合後の記者会見に落ち着いた様子で臨んだ。ハヴァーツを巡る判定について問われたスペイン人指揮官は、笑みを浮かべてこう答えた。「分からない。あの場面は見直していないんだ。君たちにうそをつかずに済むよう、意識的に見ないことにした」

もっとも、アルテタもそのルールを知らなかった。「驚いたよ。主審がモニターに向かうことになったとき、ベンチの人たちは、彼（メンディ、編集部注）がユニフォームを引っ張ったのだから明らかなPKだと言っていた。今聞いたところでは、カイが最初の時点でオフサイドポジションにいたため、PKを与えないと決めたそうだ。だから、これをどう解釈すればいいのか分からない。きっと今後、明確にしてくれるだろう」。ただし、この場面についてFA（イングランドサッカー協会）や審判組織PGMOLからの公式声明は、まだ出ていない。

Getty Images

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カイ・ハヴァーツ、不名誉な数字で断トツのトップに

それとは別に、ハヴァーツには悪い癖がますます顕著になっている。かつてレヴァークーゼンでプレーした同選手は、今季すでに15回オフサイドを取られており、プレミアリーグの他のどの選手よりも突出して多い。この不名誉なランキングの2位はドミニク・カルヴァート＝ルーウィンで、オフサイドの判定を受けた回数は8回だ。

それでも、ここまで負傷のないハヴァーツはアルテタ監督の下で不動のレギュラーであり、15試合に出場して4ゴール1アシストを記録している。代表チームでもその立場は変わらない。ユルゲン・クロップはFWのポジションでハヴァーツを第一候補と見ている。次回の代表活動には、ハヴァーツに加え、得点源のユネス・エブヌタリブ（アイントラハト・フランクフルト）と代表に復帰するニクラス・フュルクルク（ヴェルダー・ブレーメン）も招集された。