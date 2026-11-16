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ボーンマスのFWエリ・ジュニオール・クルピは、トルコ戦でフランス代表初ゴールを決めた際の大きな感動を語った。途中出場のクルピが決めたゴールで、ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表は重要な2-1の勝利を収め、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。

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クルピがボルドーで準々決勝進出を決める

フランスはボルドーでトルコに2-1で競り勝ち、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。ジネディーヌ・ジダン率いるチームは、週中のイタリア戦での敗戦から立ち直った。試合序盤のエミルハン・トプチュのオウンゴールに加え、後半には途中出場のエリ・ジュニオール・クルピが決勝点を挙げた。この勝利により、フランスはグループA1を首位で終えた。

負傷を乗り越え、夢を追う

試合後、ボーンマスに所属する20歳のFWクルピは、A代表2試合目で初ゴールを決めた感慨を語った。

「僕たちは毎日、このために努力している。チームが勝ち点3を持ち帰る助けになれたのは、本当に信じられないことだ」クルピはTF1に語った。

「これほどの選手たちがいるチームでは、良いプレーをせずにはいられない。チームと監督に感謝している」

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当初の不安が大きな喜びに

クルピは、初ゴールとなるはずの瞬間が副審の旗によって取り消されたと思ったものの、VARによる確認を経て主審がゴールを認めたと振り返った。

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「ゴール？ 最初はオフサイドだと思った。でも、主審が認めてくれたときは信じられなかった」とクルピは振り返った。

「とても感慨深かった。自分の負傷のことを思い出した。今はそれを乗り越えて、前を向いている。今後の代表選出に向けて集中し続けたい」

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決勝トーナメントを見据えて

トルコが6戦全敗でグループ最下位に終わる中、フランスは3月の準々決勝に目を向ける。途中出場で決定力を示したクルピは、新監督の下で勢いを増すフランスにとって、ジダンが起用できる強力な攻撃の選択肢となる。