ドイツの報道によると、リヴァプールはライプツィヒのコートジボワール代表FWヤン・ディオマンディ獲得へ初の正式オファーを提示した。

ドイツ『スカイ・スポーツ』のフィリップ・ヒンツェ記者は木曜日、ボーナスを含め総額約1億ユーロと伝えた。基本額は約9000万ユーロで、追加報酬やインセンティブが約1000万ユーロだ。

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しかしライプツィヒは高額にもかかわらずこのオファーを拒否。クラブはディオマンデをあと1シーズン残留させたい考えだ。

ヒンツェ氏は、ライプツィヒが納得するのは1億ユーロを超える金額だとし、クラブがディオマンディの契約延長と年俸アップを検討していると付け加えた。

新たなオファー

リヴァプールは近日中に条件を改善した新オファーを提示する見込みだ。昨季モハメド・サラーが退団したため、攻撃陣の補強が急務となっている。

リバプールは個人条件を把握済みで、移籍金で合意できれば問題はないと見込む。

なお、パリ・サンジェルマンは現時点で正式オファーを提示していない。以前、チャンピオンズリーグ王者がW杯初戦でエクアドルを1-0で破った「エレファント」の一員として活躍したこのコートジボワール代表に関心を示しているとの報道があったにもかかわらずである。

なおリヴァプールは木曜日の早い段階で、オサスナからスペイン代表FWビクトル・ムニョスを正式に獲得したと発表している。







