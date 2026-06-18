オファーは拒否された。1億ユーロでは、リヴァプールがサラーの後継者を得るには不十分だ。

ドイツの報道によると、リヴァプールはライプツィヒのコートジボワール代表FWヤン・ディオマンディ獲得へ初の正式オファーを提示した。

ドイツ『スカイ・スポーツ』のフィリップ・ヒンツェ記者は木曜日、ボーナスを含め総額約1億ユーロと伝えた。固定額約9000万ユーロに、追加報酬・インセンティブ約1000万ユーロが上乗せされる。

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しかしライプツィヒは高額ながらこのオファーを拒否。同クラブはディオマンデを最低でももう1シーズン残留させたい考えだ。

ヒンツェ氏は、ライプツィヒが納得する金額は1億ユーロを超え、クラブはディオマンディとの契約延長と年俸アップを検討していると付け加えた。

リヴァプールは最初のオファーが拒否されたため、まもなく条件を改善して再提示する見込みだ。昨季モハメド・サラーが退団したこともあり、攻撃陣補強を急ぐ。

リバプールはディオマンデの個人条件を把握済みで、移籍金で合意すれば契約はスムーズだと見込む。

なお、パリ・サンジェルマンは以前から関心が報じられていたものの、現時点で正式オファーは提出していない。