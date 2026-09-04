新シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの開幕を前に、早くも優勝予想が過熱し始めている。「オプタ」社のスーパーコンピューターが、タイトル獲得に最も近いチームの正体を明らかにしたためだ。そのリストには、現王者に関する大きな驚きが含まれていた。

2026-2027シーズンのコンペティションを1万回シミュレーションした結果に基づく「オプタ」の予想によると、優勝候補リストの首位に立ったのはアーセナルで、その確率は21.2%。19.9%のバイエルン・ミュンヘンをわずかな差で上回った。一方、マンチェスター・シティは12%で3位につけた。

アーセナルが有力候補に挙げられた背景には、例外的な欧州でのシーズンがある。同チームは前回大会で決勝まで勝ち進み、パリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れたものの、ミケル・アルテタ監督率いるチームの戦いぶりが、スーパーコンピューターの計算において新シーズンの最有力候補へと押し上げた。

王者は首位争いの圏外

最も大きな驚きは、UEFAチャンピオンズリーグ王者であるパリ・サンジェルマンがわずか4位にとどまったことだ。統計モデルは同チームに、タイトルを防衛し3連覇を達成する確率を7.7%と与えた。

フランスの同チームは大会の歴史に名を刻むことを夢見ており、3連覇の達成を目指している。しかし、過去2大会を制しているにもかかわらず、「オプタ」の数字は他のライバルたちに対する大きな優位性を与えていない。

一方、バルセロナは7%で5位となり、5.1%で6位となった伝統のライバル、レアル・マドリードを上回った。この5.1%という数字は、リバプールが得たものと同じである。

バルセロナの任務は当初から困難に見える。欧州の強豪数チームとの対戦が予定されているためだ。一方、レアル・マドリードはコンピューターの予想では順位を下げたものの、欧州での地位を取り戻すという野心を胸に大会に臨む。