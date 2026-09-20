アトレティコ・マドリードのゴールキーパー、ヤン・オブラクは、首都ダービーでレアル・マドリードを2-1で下した勝利の重要性を強調し、相手に試合の流れを取り戻す隙を与えたものの、チームは良い試合を見せたと述べた。

オブラクは試合後、「DAZN」に対して次のように語った。「クリーンシートを保てなかったのは残念だ。良いプレーはできたが、相手に反撃のチャンスを与えてしまった。勝利は重要で、勝ち点3を得られてとても嬉しいが、リーガ・エスパニョーラは長いシーズンだ」

アトレティコの選手が退場にならなかったことをめぐる論争について、オブラクはこう語った。「主審は2つの場面を見直したうえで判断を下した。それ以上のことは言えない。もしそれらのケースがビジャレアル戦で退場に値しないのであれば、ここでも値しないと思う」

試合のハーフタイムにおけるトンネル内の雰囲気について、オブラクはこう説明した。「私はその場にいたが、深刻なことは何も起きていない。両チームからいくつか異なる意見はあったが、退場者がいたことは知らなかった」

このゴールキーパーはレアル・マドリードに勝利した後のチームの状態を称賛し、次のように断言した。「ロッカールームは絶好の状態にある。ここ数試合は非常に難しいものだったが、我々は極めて良いプレーができた」

試合前にアトレティコのサポーターからブーイングを受けたフリアン・アルバレスについて、オブラクはこう語った。「それはサポーターの評価を得ることになるだろう」