オビスポ、判定に理解示せずマッケリーに詰め寄る「あなたたちは丸々ひとつのプレゼンまで持ち出してくる」

PSVは日曜夜、スパルタに4-1で勝利した。それでも、判定についてアルマンド・オビスポはほとんど理解を示さなかった。ESPNに対し、彼はエールディビジのジャッジについてほとんど理解できないと明かしている。

この日、守備者としてやっていたのはサッカーだったのか、それともレスリングだったのかと問われると、彼は笑い始めた。「半々かな」と彼は語った。「でもまあ、予想外のことではなかったよ」。その後、激しい競り合いの映像が映し出された。

再びオビスポは笑い、ため息をついた。「いや、僕にも分からないよ」。その映像では、長身のセンターバックがセットプレーの場面でニック・フェルスフーレンに何度もつかまれ、最後には地面に引き倒される様子が映っていた。

「シーズンの初めに審判団が来て、DFが相手だけを見ていてボールを見ず、しかもつかんでいたらPKだと言っていたんだ」と、オビスポは説明した。

「でも、どうやらそうではないみたいだね」と、落胆したボクステル出身のオビスポは続けた。こうしたホールディングをなくすには、同様の場面で審判がもっと多くのPKを与える必要があるのではないかと、ESPNのリポーターは投げかけた。

「最終的には審判次第だけど、僕が言いたいのはこういうことだ。シーズンの初めにあれだけのプレゼンテーションをしに来たんだから、ハーフタイムにもダニー・マッケリーにそのことを聞いたよ」と、オビスポは明かした。「『シーズンの初めにあれだけのプレゼンをしてきたんだから、その通りに運用されることも大事だよね』と、その審判に言ったんだ」。

「マッケリーはその場面自体について具体的には触れなかったけど、そのケースではPKになり得るものの、その反則が起きたゾーンにボールが入ってこなければいけないとは言っていた」と、キュラソー代表のオビスポは説明した。「でも、今日はかなり際どかったと思う」と締めくくった。