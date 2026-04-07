バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、シーズン開幕以来ドイツで注目を集め続けており、驚異的な記録を打ち立て、今年のバイエルン・ミュンヘンの戦力において最も重要な存在となっている。 元クリスタル・パレスのスターは、これまでの「驚異的な」シーズンで、わずか40試合で16ゴール、28アシストを記録している。

この活躍は専門家やファンから称賛を浴びているが、最も大きな賛辞はバイエルンのロッカールーム内部から寄せられた。 フランスの「Canal+」のインタビューで、DFダイオ・ウバメカノはチームメイトのミカエル・オリエの将来について、躊躇なく「歴史に残る」と予測し、キャリアの終わりには「サッカーのレジェンド」になるだろうと断言した。

同胞を称賛するウバメカノは次のように語った。「彼はいつでも試合の流れを変えることができる。毎日の練習でそれを実感している。不運なことに、僕は彼をマークしなければならないんだけど、それは本当に辛いよ（笑）。正直、彼は素晴らしい選手だ」。

ピッチ外でのウリセの性格について、バイエルンのディフェンダーは次のように付け加えた。「彼には成功への強い渇望がある。ピッチ外では、一生懸命働くという点で私にとても似ている。この姿勢を貫けば、間違いなくレジェンドになるだろう」。

ウリセが将来バロンドールを受賞する候補になると思うかとの問いに、ウバメカノは断言した。「はい、将来は間違いなく！」