オナヒに続き、アヤックスがアル・ヒラル（サウジアラビア）のスター選手を狙う。

アヤックスの補強は一人に留まらない。ジローナMFオナヒの交渉に続き、今度はアル・ヒラルFWを狙う。

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アヤックスは今夏、アル・ヒラルに所属するブラジル人FWマルコス・レオナルドの買い取りについて交渉中だという。

ロマーノ氏によると、アヤックスはレオナルドがクラブのプロジェクトで大きく成長し、数年のうちに主力になると見込んでいる。

注目理由は得点力だけでなく、戦術的な将来性もある。両選手の獲得が実現すれば、オナヒとレオナルドが強力なコンビになると見込んでいる。

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オナヒのようなゲームメイク力を持つMFとレオナルドのようなスピード＆決定力を持つFWを組み合わせれば、ボール支配とハイプレスを基調とするアヤックスの伝統的なスタイルに多様な攻撃オプションが生まれると判断している。

交渉は始まっているが、現時点では合意に至っていない。アル・ヒラルは、チーム攻撃の要である同選手の売却を慎重に検討している。

マルコス・レオナルドは新シーズン、アル・ヒラルのイタリア人監督シモーネ・インザーギの戦術から外れている。