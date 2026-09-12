オッド：『私のミランでは、モドリッチは常に先発だったわけではない。アモリムには時間が必要だが、スクデット級ではない』

ラツィオとミランの両クラブでプレーしたマッシモ・オッドが、18時キックオフのオリンピコでの一戦を前に次のように語った。





「ハイレベルな試合になるだろう。今のラツィオは中盤3枚でプレーしているので、あのエリアでは確実に数的優位になる。ミランは相手に3対2の状況を与えないためにも、間延びしないよう注意しなければならないし、逆にコンパクトなラインで密度を作ろうとするはずだ」









「モドリッチはチャンピオンだし、あの世代で最後に残る選手の一人だ。私がいたミランでも十分やれただろう。常に先発だったかは分からない。ピルロと争わなければならなかったからね。一方でシセは非常に興味深いプロフィールだ。昨季に素晴らしいものを見せた若手で、より名のあるチーム、より高いカテゴリーでも同じ道を進み続けている。非常に強い個性を持っている。出場すれば何も恐れず、仕掛け、切り返し、ドリブルを試み、誰を相手にも追いかけていく。これは間違いなくとてもポジティブなサインだ。能力は備えているし、誰もがさらなる成長を期待している。もし代表にシセが呼ばれないのだとしたら、誰が招集されるのか分からない。私は、イタリアには若い選手がたくさんいると思っている。成長し、経験を積む必要はあるが、今のシセは間違いなく注視すべき選手だ。マンチーニはいつだって若手を見る目が非常に優れていた」





「ラモスは、これまで所属したどのチームでも毎年貢献してきたFWだ。チャンピオンズリーグを2度制したPSGも含めてね。だからミランでもそうしてくれると私は見ている」





「リーノは友人であり、常に自分が何者かを分かっているプロフェッショナルだ。彼とともにラツィオは今季素晴らしいスタートを切ったが、私はあまり驚かなかった。ガットゥーゾは闘う人間で、おそらく“ぬるま湯”のような状況よりも、困難を読み解くこうした局面の方が居心地がいいのだろう。複雑な状況の中でこそ、彼はチームを引っ張り、ピッチ外の問題から遠ざけることができる」





「アモリムの提案は好きだ。前向きな提案だからだ。つまり、言葉とアイデアがある。ミランをアグレッシブで、試合を支配するチームにしたいと考える監督が目の前にいる。具体的なものが見えるようになるには時間が必要だ。最初の2試合ではいくつか片りんがあったが、ユヴェントス戦ではずっと少なかった。今はどのチームも構築段階にあるのだから当然で、セリエA序盤戦の結果はあまり判断材料にならない。アモリムは自分のフットボールの理念を浸透させる必要があり、それを2カ月で成し遂げることはできない。分かりやすい例はローマで、ガスペリーニとともにしばらくしてから勢いに乗り始めた。今のところ、スクデットを狙うミランには見えないが、それは個々のレベルというより、チーム全体としてどれだけ成長するかにかかっている」





「私は2007年1月に加入したが、リーグ戦ではチームはうまくいっていなかった。誰も私たちがチャンピオンズリーグを制するとは思っていなかった。それでもバイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、そして決勝のリヴァプール相手に信じられないような試合をしたんだ」







