オッドー「私のミランでは、モドリッチは常に先発だったわけではない。アモリムには時間を与えるべきだが、スクデットを争うレベルではない」

ラツィオとミランの両クラブでプレーしたマッシモ・オッドが、18時キックオフのオリンピコでの一戦を前にコメントした。





「ハイレベルな試合になるでしょう。今のラツィオは中盤3枚でプレーしているので、あのエリアでは確実に数的優位になります。ミランは相手に3対2の状況を与えないよう、間延びしないことに注意しなければならないですし、一方でコンパクトなラインを保ちながら密度を作ろうとするはずです」









「モドリッチはチャンピオンであり、あの世代の最後の一人です。私のいたミランでも十分やれたでしょう。ただ、常に先発だったかは分かりません。ピルロと争わなければいけなかったからです。一方のシセは非常に興味深いプロフィールです。昨季に素晴らしいものを見せた若手で、より名のあるチーム、より上のカテゴリーでも同じ道を歩み続けています。大きな個性があります。出場すると何も恐れず、プレーを仕掛け、切り返し、ドリブルを試み、誰よりも走る。これは間違いなく非常にポジティブなサインです。能力はありますし、私たちは皆、さらに成長することを期待しています。もしシセがイタリア代表に呼ばれないのなら、誰が招集されるのか分かりません。私は、若いイタリア人選手はたくさんいると思っています。成長し、経験を積まなければいけませんが、今この瞬間のシセは間違いなく注視すべき存在です。マンチーニはいつだって若手を見る目が非常に優れていました」





「ラモスは、在籍したどのチームでも毎年貢献してきたFWです。チャンピオンズリーグを2度制したPSGもその一つです。だからミランでもそうしてくれると私は賭けています」





「リーノは友人であり、自分が何者かを常に分かっていたプロフェッショナルです。今季のラツィオは彼とともに非常に良いスタートを切りましたが、私はほとんど疑っていませんでした。ガットゥーゾは闘うタイプで、おそらく“綿に包まれた”ような時期よりも、困難を読み解かなければならないこうした状況のほうが居心地がいいのでしょう。難しい局面ではチームを引っ張り、ピッチ外の問題から遠ざけておくことができます」





「アモリムの提案は好きです。前向きな提案だからです。つまり、言葉とアイデアがある。私たちの前にいるのは、アグレッシブで試合を支配するミランを望む監督です。何か具体的なものを見るには時間が必要です。最初の2試合ではいくらか片りんがありましたが、ユヴェントス戦ではずっと少なかった。それは普通のことです。今はどのチームも作り上げている段階にあり、セリエA序盤戦の結果はあまり指標になりません。アモリムは自分のサッカー哲学を植え付ける必要があり、それを2カ月で実現することはできません。分かりやすい例はローマで、ガスペリーニとともにしばらくしてから勢いに乗り始めました。今のところ、私はミランをスクデット級だとは見ていません。ただ、それは個々ではなく、集団としてどれだけ成長するかにかかっています」





「私は2007年1月に加入しましたが、リーグ戦ではチームはうまくいっていませんでした。誰も私たちがチャンピオンズリーグを制するとは思っていなかった。それでも、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、そして決勝のリヴァプール相手に信じられないような試合をしました」







