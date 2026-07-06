オチョアが「夢の地」で涙…メキシコの歴史的敗退に痛ましい別れ

伝説のGKオチョアが涙した。 アステカ・スタジアムで行われた2026年W杯ラウンド16で、メキシコはイングランドに2-3で敗れた。同スタジアムでのW杯初黒星であり、公式戦90試合目で3度目の敗北。20年に及ぶキャリアに幕を閉じた。

「ミモ」の愛称で親しまれたオチョアは、大会前に現役引退を表明。メキシコ代表として153試合に出場し、2006年以降6度のW杯で計12試合を守った。

夢の舞台での感動的な別れ

グループリーグのチェコ戦では、アステカ・スタジアムで別れの時間を与えられた。試合後、彼はこう語った。「ここでの最初の試合が最後の試合になった。素晴らしい締めくくりだ。ありがとう」。

チームメイトは家族とともにファンに別れを告げる彼を祝福し、空中に持ち上げた。その姿は、ベテランGKがメキシコ人の心でいかに特別な存在かを示していた。

歴史的な敗北は防げなかった。

それでもハビエル・アギーレ監督は彼をメンバーに残し、カナダ、アメリカとともに大会ホスト国としてチームを支えた。しかしベンチから、1人の退場者と2つのPKが生まれたイングランドとの激闘を、ただ見守るしかなかった。

後半、ジョード・ベリンガムが2得点、ハリー・ケインがPKを決め、イングランドは準々決勝進出を決めた。相手はノルウェー。ノルウェーはアーリング・ハーランドの2得点でブラジルを2－1で破り、準々決勝進出を決めていた。

時代の終焉

この敗戦はメキシコサポーターに二重の衝撃を与えた。W杯で「アステカの要塞」が初めて陥落し、2014年から正GKとして君臨してきた名手が大会中に座を譲り、現役を引退したからだ。