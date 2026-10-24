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オスカー・ボブが終盤に見事な決勝ゴールを決め、フラムは土曜日、残留を争うコヴェントリーを1-0で下してプレミアリーグの下位3チームから脱出した。ウインガーのボブにとって、これがフラムでのトップリーグ初ゴール。アルバロ・アルベロア監督率いるチームはアウェーでの9試合目にして初勝利を挙げた。一方、フランク・ランパード監督率いるコヴェントリーは2連敗を喫し、下から2番目にとどまった。

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ボブの一撃でフラムが待望のアウェー勝利

フラムがついにアウェーでの苦戦に終止符を打った。PA通信によると、オスカー・ボブがクラブ加入後のプレミアリーグ初ゴールを決め、コヴェントリーに1-0で勝利。ウインガーのボブは80分、巧みな個人技でペナルティーエリア内に切り込み、ファーサイドの隅へシュートを曲げて決めた。

ボブにとっては、1月にマンチェスター・シティから2700万ポンドで移籍して以来、公式戦でわずか2点目だった。フラムがアウェーで勝ったのは、2月から続いていた9試合ぶり。1週間前にはハルを1-0で下し、リーグ開幕からの未勝利を止めていた。

大味な一戦でキングのシュートはポスト直撃

この日を下位3チームの中で迎えた両チームの一戦は、質の高いプレーが少なかった。18分には、ペナルティーエリア内で広いスペースを与えられたジョシュ・キングが先制点を決めるべき場面を迎えたが、強烈なシュートはポストの上部に直撃。こぼれ球をアレックス・イウォビが狙ったものの、シュートは大きく枠を外れた。

コヴェントリーは決定機には至らないチャンスを重ねたが、ベルント・レノを本格的に脅かすことはできなかった。ボビー・トーマスはジャック・ルドニのFKを頭で合わせたが枠外。ブランドン・トーマス＝アサンテもジェイ・ダシルバのクロスからのヘディングを外した。さらに、アントニー・ロビンソンのミスキックによるバックパスからトーマス＝アサンテに再び好機が訪れたが、力のないシュートは容易にキャッチされた。

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ボールを支配するフラム、得点には苦戦

フラムはボールを支配したものの、今季ここまでと同様、その優勢を得点につなげるのに苦しんだ。ミラン・ファン・エヴァイクがロビンソンのクロスをゴール脇のサイドネットに当て、危うくフラムに得点を献上しかける場面もあった。また、カルヴィン・バッシーがトーマス＝アサンテにユニフォームを引っ張られたと訴えたが、主審のアダム・ヘルツェグは認めなかった。

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その後、コヴェントリーは1時間が経過する直前に、好調のトーマスを負傷で失った。代わって投入されたのは、マンチェスター・シティから期限付き移籍中の10代のスティーブン・ムフニだった。ホームチームが勢いを増していたところでボブに得点を許し、終盤の反撃も、マット・グライムズのシュートがブロックされ、ハンドのアピールが認められただけに終わった。

フラムとコヴェントリーの今後は？

リーグ戦での連勝はアルバロ・アルベロアにかかる重圧を和らげ、フラムが危険な順位から抜け出す足がかりとなるだろう。

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先週末にトッテナムに3-1で敗れたコヴェントリーは、これで2連敗。下から2番目の順位を脱するには、フランク・ランパードが早急に得点力を高めなければならない。