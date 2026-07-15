オスカー・グルークはヨルディ・クライフと有意義な会話をし、明確な印象を受けた。

アヤックス1年目のオスカー・グルークは期待通りのシーズンを過ごせなかった。そのことを新テクニカルディレクターのヨルディ・クライフと話し合ったと『アルゲメン・ダグブラッド』紙に語った。

しかし、話題はサッカーではなくグルークの生い立ちに集中した。クルイフは「イスラエル人の気質はスペイン人に似ている」と述べ、身振り手振りで話すことや感情的になりやすい点を挙げた。グルークは「試合中の君を見れば気持ちがわかる」とクルイフに言われたと明かした。

グルークはその言葉に深く共感し、クライフとの会話に好印象を抱いた。「その通りだ。ピッチ上で苛立ちや失望を露わにしているように見えることもあるかもしれないが、それは純粋に、私が存在感を示したいという欲求の表れに過ぎない。」

デビューシーズンはベンチが多かったが、すぐにチームを去るつもりはない。休暇中に新たな目標を立てたという。

「2年目の今シーズンは、レギュラーの座を勝ち取ることが最優先だ。僕は、背後に相手選手がいても常にボールを求め続けるタイプだ。決して隠れたりしない。信頼を勝ち取れれば、きっとうまくいく。前向きに考えている」とグルークは語った。

移籍は考えておらず、「クラブが別の方針を決めない限り残留する」と語った。

水曜日のVfLボーフムとの親善試合（1-1）では先発し、カイオ・エンリケの先制点（1-0）をアシストした。