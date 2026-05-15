クリスティアン・ウィラートは、ESPNのインタビューでオスカル・ガルシアが来シーズンのリーグ優勝を予言するなど、アヤックスの将来に強い自信を示したことに驚いた。

ガルシアは残留を希望し、「アヤックスは巨大で素晴らしいクラブ。来季優勝すると心から信じている」と語った。

ウィラートは耳を疑い確認すると、ガリーヤは言葉を繰り返した。ウィラートが「あなたが監督として可能だと思いますか？」と尋ねると、

「私でも他の人でも、来季アヤックスが優勝するのは確実だ」とガルシアは断言。驚いたWillaertは「なぜそんなに確信できる？PSVに500ポイント差をつけられているし、彼らは選手層も監督も素晴らしいじゃないか」と尋ねた。

ガルシアは「夏が終わればポイントはゼロになる」と反論。それでもウィラートは、限られた予算でいかに優勝チームを築くのか疑問を投げかける。

「それは私に聞くべきではない」とガルシアは答え、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフに言及した。「それでも私は信じている」。成功の鍵について問われると、彼は「ただ、他のチームより多く勝つこと。良いパフォーマンスを見せれば可能だ」と語った。

ウィラートはガルシアの回答に納得せず、昨季よりチームパフォーマンスを上げるためにどんな対策を取るつもりなのかを知りたがっている。アヤックスの選手は言葉に詰まりながら、結局「努力が必要だ」と結論づけた。「私は努力の力を信じています。クライフには彼の計画があります。きっとうまくいくと確信しています。」