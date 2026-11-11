オスカル・ガルシア、巨額を手放してでも所属先を離れたい意向

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オスカル・ガルシアは今もクロアチアで最大の話題となっている。昨季アヤックスで指揮を執ったスペイン人監督にディナモ・ザグレブが関心を寄せているが、所属先のポゴンは退団を認めていない。

ガルシアは昨冬、アヤックスにやって来た。ジョルディ・クライフによって、リザーブチームの責任者に任命された。

ヨング・アヤックスでは前任者を上回る結果を残し、数週間後にトップチームへ昇格。トップチームではフレッド・グリムが解任された。

その後、ガルシアはアヤックスを欧州大会出場を懸けたプレーオフに導き、その大会を制した。それでもスペイン人指揮官はシーズン終了後、アムステルダムのクラブを去らなければならなかった。

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ほどなくして、中位クラブのポゴンで新たな職を得た。同クラブは現在エクストラクラサで4位につけており、期待以上の結果を残すガルシアにディナモ・ザグレブも目を留めた。

クロアチアのクラブは10月にもガルシアをポーランドから引き抜こうとしたが、成功しなかった。その後、ガルシアがクロアチア側とすでに個人合意に達していたと知ったポゴンの会長は激怒した。

現在、ポーランドとクロアチアの複数メディアは、ガルシアがディナモ・ザグレブの監督になるため、ポゴンに15万ユーロを返還することまで望んでいたと報じている。しかし、会長は怒りのあまり、その申し出を受け入れないことにした。

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だが、TVP Sporによれば、この騒動はまだ終わっていない。ディナモ・ザグレブは冬に再び、ガルシアをポーランドから引き抜こうと試みる。