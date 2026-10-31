オスカル・ガルシアがNU.nlのインタビューで、アヤックスの監督を務めた短い期間を振り返った。スペイン人指揮官は当時、できる限りのことをしたと考えている一方、今季も指揮を執っていれば、はるかに良い結果を出せたと確信している。

ガルシアは3月、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフによってフレッド・グリムの後任に任命された。託されたのは、欧州大会への出場権を確保することだった。「選手たちの力をすべて引き出した」と、ガルシアは今振り返る。

「私が就任したとき、クラブの人たちは欧州大会への出場権すら獲得できないのではないかと、非常に恐れていた。最終的に、完璧ではなかったかもしれないが、良い仕事はできた。チャンピオンズリーグでプレーすることを目標とするクラブなら、それにふさわしい選手層と、安定して力を発揮できるチームが必要だ。そこには質だけでなく、継続性とクラブ内の明確な方向性も求められる。今季の彼らには、それがある」

クライフは昨夏、選手層の強化に積極的に投資し、すぐに優勝争いに加わることが求められるチームを作り上げた。「ヨルディの計画は知っていた」とガルシアは語る。「何人の選手が来るかは知らなかったが、彼がチームの半数ほどを獲得し、優勝にふさわしい選手層にするかもしれないとは分かっていた」

「当時も『私が監督でも、別の監督でも、アヤックスは来季優勝する』と言った。今はまだそれを示せていないかもしれないが、今季は優勝する。この選手層なら、私は昨季より100％良い仕事ができたと思う」と語った。

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ガルシアには続投の意思もあったが、クライフはミチェル・サンチェスを選ぶことを決めた。「リーグ戦の最後の数週間に何の連絡もなければ、別の人を選ぶということだ。サッカー界とはそういうものだ。最終戦の2日後に、終わりだと知らされた。もちろん、私にとっては大きな失望だった」

一方で、アヤックスを助けると決めたことに後悔はない。「いや、今でも同じ選択をする。当時の私にとって、非常に大きなチャンスだった。もちろん、その後に状況は変わったが、後悔はできない。アヤックスは素晴らしいクラブだ」

現在、ガルシアはポーランドのポゴニ・シュチェチンで監督を務めている。同クラブは現在、リーグ戦で同率3位につけ、10試合連続無敗を続けている。