オスカル・ガルシア、アヤックスに容赦なし：「彼は自分が上であることを証明しなければならない」

オスカル・ガルシア監督は木曜日の午後、アヤックスの記者会見でオスカル・グルークの現在の役割について語った。スペイン人監督は、巨額で獲得したこの選手がより多くの出場機会を求めていることを認めている。

3月に就任したガルシアは、グルークと定期的に話し合っている。「彼は4-2-3-1のシステムで、左サイドかストライカーの後ろでプレーしたいと考えている。グルークは優れた資質を持つ選手であり、様々なポジションでプレーできる」

グルークが常にプレーしていないことについて、ガルシア監督は主に彼自身の責任だと考えている。「選手は、他の選手よりも優れていることを示さなければならない。それは私に対してだけでなく、以前の監督たちに対しても同じだった。状況を好転させるためには、自分を向上させ、懸命に努力しなければならない。」

ガルシア監督は、グルークを依然として優れた選手だと評価している。「彼はゴール前では脅威となる選手だが、サッカーはそれだけではない。」

グルークがアヤックスに約1500万ユーロの移籍金をもたらしたことは、彼の選手起用方針には影響しない。「私にとって彼は、単にチームの一員に過ぎない。もし彼を起用したいなら、彼はその準備ができていて、実力を示さなければならない。」

22歳のグロウクはこれまでアヤックスで33試合に出場している。その間、8ゴール5アシストを記録した。

グルークは立派な成績を残している。それでも、来シーズンも彼がアヤックスでプレーし続けるかどうかが、ますます疑問視されている。