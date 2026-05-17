オスカル・ガルシア監督、アヤックスの先発4人を変更

アヤックスは日曜、アウェーでSCヘーレンフェーンと戦い、フレンド・ロテリー・エールディヴィジのシーズンを終える。欧州カップ戦出場へ勝利は必須だ。遠征メンバーが発表され、オスカル・ガルシア監督は数人入れ替えた。

フリースラントでは、マールテン・パエスがゴールを守り、アントン・ガエイ（右）とルーカス・ローザ（左）がサイドバックを務める。今週体調を崩したユーリ・バースも先発できる見込みだ。コンディションが万全でないヨシップ・スタロに代わり、伊倉浩がセンターバックに入る。

中盤はジョルティ・モキオとダヴィ・クラッセンのコンビに、ショーン・ステールが加わる。オスカー・グルークとユーリ・レゲールはベンチスタート。

右翼はスティーブン・ベルフイス、左翼はワールドカップ欠場のミカ・ゴッツ。アキレス腱を負傷したカスペル・ドルベルグに代わり、ウォウト・ウェグホルストが先発する。

SCヘーレンフェーンの先発：クラバーボーア、ザガリティス、ウィレムセン、カーステン、ブラウデ、ファン・オーレーム、メールフェルト、リンデイ、オイエン、ヴェンテ、トレンコウ

アヤックス先発：パエス、ガエイ、板倉、バアス、ローザ、モキオ、クラッセン、ステール、ベルフイス、ウェグホルスト、ゴッツ。