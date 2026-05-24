アヤックスはFCユトレヒトとカンファレンスリーグの本戦出場権を争う。オスカル・ガルシア監督はプレーオフ決勝の先発を発表した。

ヴォレンダムでの一戦では、マーテン・パエスが引き続きゴールを守る。ディフェンス陣にも変更はなく、アントン・ガエイ（右）とルーカス・ローザ（左）がサイドをカバーし、アーロン・ボウマンとユーリ・バアスがセンターバックを務める。

クロアチア代表のヨシップ・スタロはW杯を控え欠場、小倉孝はベンチスタート。

中盤ではショーン・ステールがベンチスタートとなり、代わりにユーリ・レーガーが先発。FCフローニンゲン戦で先制点を決めたダヴィ・クラッセンと、2点目を奪ったジョーティ・モキオとともに3人の中盤を構成する。

ウォウト・ウェグホルストは体調を崩し土曜の練習を部分的にしか消化できなかったが、ベンチ入り可能。先発はカスパー・ドルベルグで、スティーブン・ベルグフイスとミカ・ゴッツが両翼からサポートする。

アヤックス先発：パエス、ガエイ、ボウマン、バアス、ローザ、クラッセン、モキオ、レーゲール、ベルフイス、ドルベルグ、ゴッツ

FCユトレヒトの先発メンバー：バルカス、ヴェステルルンド、ファン・デル・ホーン、エールトハイゼン、エル・カルワニ、ホーレマンス、ゼキエル、デ・ウィット、カトライン、ステパノフ、カールソン。