オスカル・ガルシアの言葉にESPN記者は呆然。「来シーズン、アヤックスが優勝する」

クリスティアン・ウィラートは、ESPNのインタビューでオスカル・ガルシアが示した強い自信に驚いた。ガルシア暫定監督は、来シーズンのリーグ優勝を予言し、アヤックスの将来に断固としたoptimismを示した。

ガルシアは残留を希望し、「アヤックスは巨大で素晴らしいクラブ。来季優勝すると確信している」と語った。

ウィラートは耳を疑い確認したが、監督は言葉を繰り返した。 「でも、あなたが監督として？可能だと思いますか？」とウィラート。

「私でも他の人でも、来季アヤックスが優勝するのは確実だ」とガルシアは断言。驚きのあまり、ESPNレポーターは「なぜそこまで確信できるのですか？ PSVには何百点も差をつけられているのに」と尋ねた。

ガルシアは「夏にポイントリセットされる」と説明する。ウィラートは限られた予算で優勝できるのか疑問視する。

「それは私に聞くべきではない」とガルシアは答え、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフに言及した。「それでも私は信じている」。成功の鍵について問われると、彼は「ただ、他のチームより多くの試合に勝つこと。良いパフォーマンスを見せれば可能だ」と語った。

ウィラートはガルシアの回答に納得せず、昨季よりチームパフォーマンスを上げるためにどんな対策を取るつもりなのかを知りたがった。アヤックスの選手は言葉に詰まりながら、結局「努力が必要だ」と結論づけた。「私は努力の力を信じています。クライフには彼の計画があります。きっとうまくいくと確信しています。」