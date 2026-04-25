「オスカル・ガルシアの就任は前代未聞で、とても悲しい」

レネ・エイケルカンプは『Voetbal International』のインタビューで、エールディヴィジの現状を分析した。元ストライカーはPSVを称賛し、ライバルチームには辛口だ。「もう少し頑張っていれば、冬の時点で優勝を決めていたはずだ」





その強さは組織力にあると指摘する。 「すべてが完璧に機能している。ピーター・ボスのビジョンは明確で、スハウトン、フェールマン、ティルがピッチで体現している」と語り、当面はPSVの支配が続くと予測する。

さらに、彼はイヴァン・ペリシッチを「若手の手本」と称え、「両足でスペースを作り、完璧なクロスを供給できる」と絶賛した。

一方、アヤックスやフェイエノールトには批判的だ。「2022年にエリック・テン・ハグが退任して以来、7人目の監督だ。しかもオスカル・ガルシアは1シーズンで3人目。前代未聞で悲しい」と語った。

フェイエノールトの体制にも疑問を投げかける。「監督には多くの資格が求められるのに、技術ディレクターには何も不要だ。逆さまに見える。」デニス・テ・クロースにも言及する。 優れたビジネスマンでも、彼はプロ選手ではなかった。ロビン・ファン・ペルシーには資格が必要なのに、彼を獲得した人物には不要だ。それはおかしい。」

エイケルカンプは、ロッテルダムのチームが現在プレー面で不十分だと感じ、その一因としてファン・ペルシーの経験不足を挙げている。「これは経験がものを言う仕事だ。選手層を管理するだけでなく、スタッフ全体を統率しなければならない。それはそう簡単にできることではない。」



