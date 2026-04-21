オクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズのNBAチケット入手方法：プレーオフ、価格など

オクラホマシティ・サンダーは4月22日（水）、ペイコム・センターでフェニックス・サンズと第2戦に臨む。第1戦を35点差で制し、シリーズ1勝0敗とリードするサンダーは、シリーズがアリゾナに移る前にホームで連勝を狙う。





1位シードのサンダーはレギュラーシーズンを64勝18敗で終え、8位シードのサンズはプレイイン・トーナメントを勝ち抜いて45勝37敗で本戦に進んだ。





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サンズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦で大勝したためオクラホマシティでは需要が依然として高く、それでも1位シードの開幕戦としては比較的手頃な価格です。

第2戦（オクラホマシティ）： 転売サイトでは最安 88ドル 前後、100レベルの中堅席は 220 ～ 380ドル 。

第3戦（フェニックス）： シリーズが「 モーゲージ・マッチアップ・センター 」（旧フットプリント・センター）に移る第3戦は、最安 87ドル と、今週のウェスタン・カンファレンスのプレーオフ会場でも手頃な部類だ。

コートサイド席は ペイコム・センター第2戦で 1,100 ドル超、一部「VIPコートサイド」は 2,800ドル 超。

価格を左右する要因は次のとおり：

「SGA」要因： シャイ・ギルジアス＝アレクサンダーのMVP級活躍が全米の注目を集めている。

サンズの負傷者問題： サンズの主力数名が足首やふくらはぎの怪我で欠場しているため、シリーズの競争力が低下し、ニックス対ホークスほどの高値にはなっていない。





オクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズ 試合開始時刻





NBA Playoffs Paycom Center

チームニュース＆メンバー

最近の調子

OKC - 直近成績 すべて サンダー 119 - 84 サンズ 勝

サンダー 103 - 135 サンズ 負

ナゲッツ 127 - 107 サンダー 負

クリッパーズ 110 - 128 サンダー 勝

レイカーズ 87 - 123 サンダー 勝 PHX - 直近成績 すべて サンダー 119 - 84 サンズ 負

サンズ 111 - 96 ウォリアーズ 勝

サンズ 110 - 114 ブレイザーズ 負

サンダー 103 - 135 サンズ 勝

レイカーズ 101 - 73 サンズ 負

対戦成績