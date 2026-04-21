オクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズのNBAチケット入手方法：プレーオフ、価格など

オクラホマシティ・サンダーは4月22日（水）、ペイコム・センターでフェニックス・サンズと第2戦に臨む。第1戦を35点差で制し、シリーズ1勝0敗とリードするサンダーは、シリーズがアリゾナに移る前にホームで連勝を狙う。
1位シードのサンダーはレギュラーシーズンを64勝18敗で終え、8位シードのサンズはプレイイン・トーナメントを勝ち抜いて45勝37敗で本戦に進んだ。
GOALでは、第2戦以降のチケット確保に役立つ情報をまとめています。購入場所や現在の市場価格も詳しく紹介しています。
サンズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？
第1戦で大勝したためオクラホマシティでは需要が依然として高く、それでも1位シードの開幕戦としては比較的手頃な価格です。
- 第2戦（オクラホマシティ）：転売サイトでは最安88ドル前後、100レベルの中堅席は220～380ドル。
- 第3戦（フェニックス）：シリーズが「モーゲージ・マッチアップ・センター」（旧フットプリント・センター）に移る第3戦は、最安87ドルと、今週のウェスタン・カンファレンスのプレーオフ会場でも手頃な部類だ。
- コートサイド席はペイコム・センター第2戦で1,100ドル超、一部「VIPコートサイド」は2,800ドル超。
価格を左右する要因は次のとおり：
- 「SGA」要因：シャイ・ギルジアス＝アレクサンダーのMVP級活躍が全米の注目を集めている。
- サンズの負傷者問題：サンズの主力数名が足首やふくらはぎの怪我で欠場しているため、シリーズの競争力が低下し、ニックス対ホークスほどの高値にはなっていない。