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オクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズのNBAチケット入手方法：プレーオフ、価格など

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サンダー対サンズのチケット価格と購入方法など

オクラホマシティ・サンダー4月22日水）、ペイコム・センターでフェニックス・サンズ第2戦に臨む。第1戦を35点差で制し、シリーズ1勝0敗とリードするサンダーは、シリーズがアリゾナに移る前にホームで連勝を狙う。


1位シードのサンダーはレギュラーシーズンを6418敗で終え、8位シードのサンズはプレイイン・トーナメントを勝ち抜いて45勝37敗で本戦に進んだ。


GOALでは、第2戦以降のチケット確保に役立つ情報をまとめています。購入場所や現在の市場価格も詳しく紹介しています。

サンズ対サンダーのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦で大勝したためオクラホマシティでは需要が依然として高く、それでも1位シードの開幕戦としては比較的手頃な価格です。

  • 第2戦（オクラホマシティ）：転売サイトでは最安88ドル前後、100レベルの中堅席は220380ドル
  • 第3戦（フェニックス）：シリーズが「モーゲージ・マッチアップ・センター」（旧フットプリント・センター）に移る第3戦は、最安87ドルと、今週のウェスタン・カンファレンスのプレーオフ会場でも手頃な部類だ。
  • コートサイド席はペイコム・センター第2戦で1,100ドル超、一部「VIPコートサイド」は2,800ドル超。

価格を左右する要因は次のとおり：

  • 「SGA」要因：シャイ・ギルジアス＝アレクサンダーのMVP級活躍が全米の注目を集めている。
  • サンズの負傷者問題：サンズの主力数名が足首やふくらはぎの怪我で欠場しているため、シリーズの競争力が低下し、ニックス対ホークスほどの高値にはなっていない。


オクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズ 試合開始時刻


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チームニュース＆メンバー

最近の調子

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    サンズ

  • ナゲッツ

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    -

    107

    サンダー

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    -

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    サンダー

  • レイカーズ

    87

    -

    123

    サンダー

サンズPHX
-直近成績

  • サンダー

    119

    -

    84

    サンズ

  • サンズ

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    -

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  • サンズ

    110

    -

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    ブレイザーズ

  • サンダー

    103

    -

    135

    サンズ

  • レイカーズ

    101

    -

    73

    サンズ

対戦成績

サンダーOKC

直近の 5 試合

サンズPHX

3

勝利

2

勝利

  • サンダー

    119

    -

    84

    サンズ

  • サンダー

    103

    -

    135

    サンズ

  • サンズ

    109

    -

    136

    サンダー

  • サンズ

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    -

    105

    サンダー

  • サンダー

    138

    -

    89

    サンズ

601

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525
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