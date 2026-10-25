だが、この43歳のイングランド人は、そもそもどんな人物なのか。普段よりはるかに注目を浴びることになり、大きなプレッシャーを感じているか。土曜午前の記者会見でそう問われたダンクスは、「プレッシャーだと捉えれば、もちろんプレッシャーになり得ます。ただ、私たちコーチ陣がすべきなのは、いつも通りのやり方を貫くことです。私たちは長い間、一緒にそうやって仕事をしてきましたから」と答えた。その姿は、上司がいつもそうであるように、落ち着き、気負いがなく、冷静だった。

コンパニはフライブルクでの試合に帯同できない。金曜日に練習場で倒れ、その後はミュンヘンの病院で検査を受けているためだ。ベルギー人指揮官の容体は安定しており、スポーツ担当取締役のマックス・エベルは土曜日、少なくとも深刻な状態ではないことを明らかにした。それでも、コンパニがいつ復帰できるかという話になると、エベルは数週間という見通しを示した。

ただ、純粋に競技面に関して言えば、バイエルンに心配はまったくない。エベルらは、コンパニとダンクスを中心とするコーチ陣がいかに緊密に連携しているかをよく知っているからだ。ダンクスはその中で重要な役割を担う。担当するのは、試合形式の練習やセットプレーなど。練習では指導の大きな部分を担うことも多い。穏やかで頼りがいがあり、親しみやすい人柄から、選手たちにも非常に慕われている。

バイエルンのアーロン・ダンクスに根付く「ヴィニーの精神」

「私たちには素晴らしいコーチ陣がいる。ヴィニーがその中心だが、成功はチーム全体があってこそだ。何かを変えようという考えは一切ない。全員にヴィニーの精神が根付いているし、今後数週間もそのやり方で臨む」。エベルはそう強調した。そしてダンクスには、コンパニに代わって前面に立つという、すでに強烈な経験もある。

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4月末、このイングランド人は一度、指揮官の役割を担った。しかも、日曜午後にブライスガウで迎える試合より、さらに大きな舞台でのことだった。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、コンパニは警告累積による出場停止のためスタンドから試合を見守らなければならず、ダンクスが代役を務めた。そしてフランスの首都で、CL史上屈指の壮絶な一戦をタッチライン際から目の当たりにした。バイエルンがPSGに4-5で敗れた、あの試合だ。

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その大舞台での振る舞いに、ダンクスは試合後、多くの称賛を受けた。彼の歩んできた道のりも非常に興味深い。15歳ですでに指導者としての活動を始め、当時から明確な目標を追っていた。「ボールの入った袋とビブス、バスの乗車券」を手に故郷バーミンガムを回り、学校や休暇中のキャンプで練習を指導するため、高等学校を中退したほどだ。

イングランドサッカー協会でも名を上げたアーロン・ダンクス

その後、バーミンガム・シティの育成コーチとなり、22歳でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのアカデミーへ移籍。そこに11年間在籍した。イングランドサッカー協会でも名を上げ、同国の年代別代表でボール保持を担当するコーチを務めた。2017年には、その立場で「スリーライオンズ」のU-20代表が世界王者となるのを見届けている。

イングランドU-21代表では、一時ジャマル・ムシアラと仕事をともにし、バイエルンで再会した。さらに、協会での仕事は明らかにコンパニにも強い印象を与えた。コンパニはかつてダンクスを「イングランドで最も才能ある指導者の一人」と呼んでいる。2021年夏、コンパニはダンクスをRSCアンデルレヒトのアシスタントコーチに迎えたが、ダンクスはわずか2カ月で去った。地元バーミンガムのアストン・ヴィラでアシスタントコーチになれる機会を逃したくなかったのだ。

バイエルンの練習に息子を連れてくることもあるアーロン・ダンクス

ダンクスは2022年10月までヴィラに在籍。その後、ミドルズブラFCでアシスタントをさらに1年半務め、2024年夏にコンパニと再び合流した。それ以来、ダンクスは上司と同じようにゼーベナー通りでの生活になじみ、練習に息子のコビーを連れてくることもある。

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今週もそうだった。16歳のコビーは、アーセナルとの大一番（2-2）の前日に練習を見学し、手伝いもした。「家族は今もイングランドに住んでいるので、私はここミュンヘンでは一人です。学校の休みには家族がこちらに来て、一緒に少し時間を過ごします。そのときはコビーをピッチ脇に招いて、練習を見てもらうんです」と、ダンクスはビルトに説明した。「彼は用具係を手伝い、私たちの用具を準備し、ボールを集めます。海外で働く父親である私にとっても、彼にとっても、ちょっとしたうれしい時間なんです」

フライブルク戦を前に、アーロン・ダンクスはヴァンサン・コンパニと連絡を取ったのか？

ダンクスは、昔からバイエルンを特徴づけ、とりわけコンパニの下で際立つ家族的なつながりを体現している。彼には、カカドゥの番人という名誉まである。2025年の優勝祝賀会でFCBがミュンヘンの高級レストランから持ち帰り、以来、タイトルを祝うたびにその場にいるカカドゥだ。

カカドゥを腕に抱いて祝賀会を盛り上げる姿を見せた一方、コンパニの代役としてこれまでに臨んだ場では、その落ち着きぶりで周囲を感心させてきた。現在の難しい状況に責任感を持って向き合う姿勢も、その延長線上にある。金曜夜にコンパニと「少し話した」とダンクスは明かした。ただし、サッカーやフライブルク戦に向けた準備については、明確に話題にしなかったという。「健康状態がどうかを聞くことだけが目的でした。サッカーに関することは今、私たちに委ねられています。クラブをさらに前進させるため、チームとして取り組んでいます」。コンパニの代役は、指揮官が療養に専念できるよう、はっきりとそう語った。