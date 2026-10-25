だが、この43歳のイングランド人は、そもそもどんな人物なのか。普段よりはるかに注目を浴びることに大きなプレッシャーを感じているかと、土曜午前の記者会見でダンクスは問われた。「プレッシャーだと受け止めれば、もちろんプレッシャーになり得ます。でも、私たちコーチングスタッフにとって大切なのは、これまでのやり方を貫くことです。どう仕事を進めるかということですね。私たちは長い間、一緒に取り組んできましたから」。そう答えるダンクスは、上司のコンパニと同じように、穏やかで落ち着き払っていた。

コンパニはフライブルクでの試合に同行できない。金曜日に練習場で倒れ、それ以来ミュンヘンの病院で検査を受けているためだ。ベルギー人指揮官の容体は安定していると、スポーツ担当役員のマックス・エーベルは土曜日、ひとまず懸念を和らげる報告をした。それでも、コンパニがいつ復帰できるかについては、数週間という見通しを示した。

「届いている知らせはとても前向きです。容体は安定し、本人も調子が良く、日に日に少しずつ回復しています。検査は引き続き行われますが、兆候は良好です」。フライブルク戦の直前、ダンクスはDAZNに対し、コンパニの回復について楽観的な見方を示した。

一方、純粋に競技面で見れば、バイエルンはベンチでの指揮官交代をまったく心配していない。コンパニと、ダンクスが中心的な役割を担うコーチングスタッフが、どれほど緊密に連携しているかをエーベルらはよく知っているからだ。ダンクスは練習での実戦形式のメニューやセットプレーなどを担当し、トレーニングでも指導の大きな部分を担うことが多い。穏やかで信頼でき、親しみやすい人柄から、選手たちにも非常に慕われている。

アーロン・ダンクス、バイエルンで「ヴィニーの精神」を体現

「私たちには素晴らしいコーチングスタッフがいる。ヴィニーがその中心だが、成功はチーム全体が支えている。何かを変えようという考えはない。全員にヴィニーの精神が宿っているし、今後数週間もその形で臨む」とエーベルは強調した。ダンクスには、コンパニに代わって表舞台に立った際の、劇的な経験もすでにある。

イングランド人のダンクスが一度、指揮官の役割を担ったのは4月末のこと。日曜午後のブライスガウでの一戦より、さらに注目度の高い舞台だった。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、コンパニは累積警告による出場停止のためスタンドから試合を見守り、ダンクスが代役を務めた。そしてフランスの首都で、ダンクスはCL史上屈指の劇的な試合をタッチライン際で経験した。周知の通り、バイエルンが敵地でPSGに4－5で敗れた試合だ。

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この大舞台での振る舞いに、ダンクスは後に多くの称賛を受けた。その経歴も非常に興味深い。15歳ですでに指導を始め、当時から明確な目標を追いかけていた。中等学校を中退してまで、「ボール袋とビブス、バスの乗車券」を手に故郷バーミンガムを回り、学校や休暇中のキャンプで練習を指導した。

アーロン・ダンクスはイングランドサッカー協会などで名を上げた

その後、バーミンガム・シティの育成コーチとなり、22歳でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのアカデミーに移って11年間在籍した。イングランドサッカー協会でも名を上げ、イングランドの各年代別代表でボール保持を担当するコーチを務めた。2017年にはその立場で、U-20イングランド代表が世界王者となる場に立ち会っている。

U-21イングランド代表では一時、ジャマル・ムシアラとともに仕事をし、バイエルンで再会した。また、協会でのダンクスの仕事は、かつて彼を「イングランドで最も才能ある指導者の一人」と呼んだコンパニにも、明らかに強い印象を残した。2021年夏、コンパニはダンクスをRSCアンデルレヒトのアシスタントコーチに迎えた。しかし、ダンクスはわずか2カ月で退団する。故郷バーミンガムにあるアストン・ヴィラでアシスタントコーチになる機会を逃したくなかったのだ。

アーロン・ダンクス、バイエルンの練習に息子を連れてくることも

ダンクスは2022年10月までヴィラに在籍。その後、ミドルズブラでさらに1年半アシスタントを務め、2024年夏に再びコンパニと合流した。それ以来、ダンクスは上司と同じようにゼーベナー通りでの生活を気に入っており、練習に息子のコビーを連れてくることもある。

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今週もそうだった。16歳のコビーはアーセナルとの大一番（2－2）の前日に練習を見学し、手伝いもした。「家族は今もイングランドに住んでいるので、私はここミュンヘンで一人暮らしです。学校が休みの間は家族がこちらに来て、一緒に少し時間を過ごします。その際、コビーにはピッチ脇で練習を見てもらうこともあります」とダンクスはビルトに説明した。「彼は用具係を手伝い、私たちの用具を準備し、ボールを集めます。彼にとっても、海外で働く父親である私にとっても、ささやかな喜びなんです」

フライブルク戦を前に、アーロン・ダンクスはヴァンサン・コンパニと連絡を取ったのか？

ダンクスは、以前から、そしてコンパニの下でとりわけバイエルンを特徴づけている、家族のような強い結びつきを体現している。2025年の優勝祝賀会でFCBがミュンヘンの高級レストランから持ち去り、それ以来、タイトル獲得の祝宴には毎回登場するオウムを預かる役目まで任されている。

オウムを抱いて祝宴を盛り上げる姿を見せたダンクスだが、これまでコンパニの代役を務めた際には、落ち着いた振る舞いでも印象を残してきた。今回の難しい状況に責任感を持って対処する姿勢も、それに通じる。金曜夜にコンパニと「少し話した」とダンクスは明かした。ただし、サッカーやフライブルク戦の準備については、はっきりと話題にしなかったという。「彼の体調がどうかを聞くだけでした。サッカーに関することはすべて今、私たちに任されています。クラブをさらに前進させるため、チームとして取り組んでいます」。コンパニの代役は、上司が心配なく回復に専念できるよう、明確に支えている。