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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが、FCユトレヒトのウクライナ人FWアルテム・ステパノフを獲得候補の上位に挙げている。『スカイスポーツ』によると、プレミアリーグの複数クラブも同選手に関心を寄せている。

まだ19歳のステパノフは、この1年、FCユトレヒトで大きな注目を集めている。ユトレヒトは夏にバイヤー・レヴァークーゼンから再び期限付き移籍で獲得した。

その交渉で、FCユトレヒトは買い取りオプションも確保した。『ビルト』によると、その金額は400万ユーロだ。

FCユトレヒトはその金額でステパノフを完全移籍で獲得し、その後ブライトンに売却して利益を得ることもできる。同クラブはライアン・フラミンゴをPSVに売却した際にも同じ手法を用いた。

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『トランスファーマルクト』によると、19歳のストライカーの評価額はすでに1000万ユーロに達している。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はこのウクライナ人FWを高く評価しており、獲得に動きたい考えだ。

ステパノフは今季のフリエンデンロテライ・エールディビジで好調なスタートを切り、最初の5試合で5得点を挙げたが、足首の負傷に見舞われた。

この負傷で数週間の離脱を余儀なくされ、ウクライナ代表デビューも見送らざるを得なかった。

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ブライトンが冬に獲得に動くのか、それとも夏の移籍市場まで待つのかについて、『スカイスポーツ』は記事で明らかにしていない。

ステパノフは日曜午後、FCユトレヒトの一員としてADOデン・ハーグと対戦する。その試合ではマルク・オッテン暫定監督がベンチに入る。