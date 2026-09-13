マルシアーノ・フィンクは、NECでのチャロン・シェリーの状態を懸念している。昨季は驚きの3位でシーズンを終えたナイメヘンのクラブだが、新シーズンは苦しい立ち上がりとなっており、土曜日にはSCカンブールに0-3で敗れた。

Dit was het WeekendのESPNで、フィンクとケネス・ペレスはディック・スロイデル監督率いるチームの問題点について語った。「NECの一番の問題は、十分に適切な守備者が実際のところ足りていないことだと思う」と後者は述べている。

ペレスはその一例として、能力を高く評価しているフィリップ・サンドレルに言及した。ただ、同選手はフィジカル面の問題で常に起用できるわけではないという。「サンドレルは本当に非常にいい選手だと思う。ただ、彼を軸にはできない。十分な頻度で起用できないからだ」とアナリストは話し、昨季の成功を受けてNECに対する期待値が大きく高まっていることも強調した。

さらにフィンクは、この夏にスカッドへ加わった戦力の質にも問題があると見ている。「補強されたクオリティーが、単純に低すぎる」と主張した。元MFの同氏によれば、退団したバシャル・オナルやサミ・ウアイッサのような選手が昨季のNECをより高いレベルへ押し上げており、当時のスロイデルは試合をこじ開けるための選択肢も今より多く持っていたという。

特にフィンクの目に付いているのが、シェリーのパフォーマンス低下だ。「例えばシェリーのような選手を見てもそうだ。タディッチの加入については事前にかなり詳しく話したが、シェリーは昨季見せていたものの半分しか出せていないし、当時のようにピッチを躍動してもいない」と厳しく語った。

フィンクによれば、昨季のNECはシェリーやブライアン・リンセンのような選手にかなり大きく依存していたという。さらにカンブール戦では、チーム内に別の姿勢も見て取った。「特にサンドレルには、ある種の諦めのようなものが見える。彼が下がった時、守られるべきいくつかの約束事がまったく守られていないことに対するいら立ちや怒りが、少し見て取れた」

一方のペレスは、NECが昨季よりもダイナミックさを欠いていると指摘する。「試合の中での柔軟性やダイナミズムは、もうなくなっている。本当に立ち止まっている時間が長い」と、このデンマーク人は語った。同じ印象はフェイエノールト戦でもすでに見ていたという。さらに彼によれば、例外的に素晴らしいシーズンを終えた後は、選手たちの中に無意識のうちに『少し力を抜いても何とかなる』という感覚が生まれることもある。「そしてそのせいで、ちょうど10パーセント分だけやらなくなってしまうんだ」